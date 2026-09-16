La plataforma permite acceder a casi 200 carteras gestionadas por equipos profesionales y combina estrategias cripto con instrumentos financieros clásicos

Con esta expansión, Binance compite con la banca privada al ofrecer servicios exclusivos de gestión de activos bajo altos estándares de riesgo.

El servicio permite acceder a 212 carteras gestionadas por 77 equipos profesionales, que combinan estrategias digitales con instrumentos financieros.

Binance abrió su plataforma Capital Connect a inversores individuales con patrimonios superiores a u$s1 millón para gestionar carteras cripto.

Binance, una de las principales exchanges de criptomonedas a nivel global, abrió su mercado de inversiones Capital Connect a usuarios individuales con patrimonios superiores a u$s1 millón, ampliando un servicio que hasta ahora estaba reservado a clientes institucionales.

La plataforma permite acceder a más de 200 carteras gestionadas por equipos profesionales y combina estrategias cripto con instrumentos financieros tradicionales.

Binance compite ahora con la banca privada mediante Capital Connect

Capital Connect nació como un espacio para que equipos de trading profesionales ofrecieran estrategias a clientes institucionales.

Binance decidió abrirlo a individuos de alto patrimonio, siempre que acrediten activos por al menos u$s1 millón y cumplan con procesos de verificación KYC en nivel VIP 3 o superior.

La medida responde a la demanda de usuarios que buscaban acceder a carteras administradas con criterios profesionales, sin necesidad de crear vehículos de inversión separados.

Solo en lo que va de septiembre, la plataforma pasó de 106 carteras y 35 equipos en mayo a 212 carteras y 77 equipos.

Binance amplió Capital Connect, con el fin de competir con las gestoras de patrimonio tradicionales

Los equipos incluyen gestores tradicionales y firmas cuantitativas nativas de las criptomonedas, con estrategias que abarcan arbitraje estadístico, mercado neutral, long-short, direccionales y multiestrategia.

Los inversores pueden comparar datos de rendimiento estandarizados y asignar capital directamente, mientras Binance gestiona métricas de riesgo y comisiones.

Con esta apertura, Binance se coloca en el terreno de las gestoras de patrimonios y bancos privados, que históricamente ofrecieron servicios exclusivos a clientes con alto poder adquisitivo.

Catherine Chen, responsable de Binance VIP e institucional, indicó que la expansión busca "responder a la demanda de los usuarios de acceder a estrategias profesionales" y que la configuración es comparable a las cuentas gestionadas por separado en las finanzas tradicionales.

El movimiento forma parte de la estrategia de Binance de convertirse en una super app financiera, integrando criptomonedas, derivados y activos tradicionales en un mismo ecosistema.

Los fondos de inversión tocaron un récord histórico en Argentina y crecen en el mundo

Las carteras administradas por fondos de inversión alcanzaron volúmenes récord tanto en Argentina como a nivel global.

En el mercado local, los activos bajo administración superaron los u$s70.000 millones en septiembre de 2026, mientras que en el plano internacional las principales gestoras como BlackRock y Vanguard concentran más de u$s22,6 billones en activos.

La industria de fondos comunes de inversión atraviesa un momento de expansión. Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), existen 59 sociedades gerentes que administran en conjunto más de $115,47 billones de pesos, equivalentes a unos u$s70.000 millones al tipo de cambio financiero.

El ranking lo lidera Galicia Asset Management, con $16,24 billones en 25 fondos, seguido por Santander, con $14,13 billones en 29 fondos, y Mercado Pago, que con apenas 3 fondos administra $9,24 billones.

El crecimiento se explica por la estabilidad de los dólares financieros y la baja de la inflación, que incentivaron la suscripción en fondos de corto plazo y ajustados por CER.

En lo que va del año, el patrimonio administrado aumentó un 42% en términos reales, superando la inflación acumulada del 21,3%. Las estrategias en dólares también captaron fuerte interés, con más de u$s2.500 millones en flujos hacia fondos hard dollar.

A nivel internacional, las cifras son aún más contundentes. BlackRock se mantiene como la mayor gestora de activos del mundo, con u$s12,5 billones bajo administración, seguida por Vanguard, con más de u$s10,1 billones, y Fidelity Investments, con u$s5,9 billones.

El top 10 de gestoras globales concentra más de u$s49 billones en activos, lo que equivale a cerca de un tercio del patrimonio administrado mundial.

Estas instituciones, además de ofrecer productos financieros, también moldean tendencias de inversión, políticas de sostenibilidad y estrategias de largo plazo.