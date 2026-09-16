El volumen spot alcanzó los u$s75.000 millones el 21 de agosto, mientras que los futuros perpetuos llegaron a los u$s336.000 millones

CryptoQuant señala la recuperación del volumen como señal de posible debilitamiento bajista, sin garantizar un cambio estructural.

El 21 de agosto, el volumen spot llegó a u$s75.000M y el de futuros a u$s336.000M, con alzas en Binance y Coinbase.

El mercado de criptomonedas vio una recuperación del volumen de negociación en agosto, tras meses de contracción asociada a una tendencia bajista.

El mercado de criptomonedas mostró durante agosto una recuperación significativa de la actividad de negociación, después de varios meses caracterizados por una contracción asociada con la tendencia bajista que dominó buena parte de 2026.

El volumen diario del mercado al contado alcanzó aproximadamente los u$s75.000 millones el 21 de agosto, mientras que el volumen de futuros perpetuos llegó a u$s336.000 millones, según datos de CryptoQuant.

La particularidad del movimiento estuvo en su magnitud y también en el contexto, con el aumento de la actividad coincidió con una suba de los precios y no con una nueva ola de ventas.

Para CryptoQuant, la combinación podría representar una primera señal de debilitamiento de la estructura bajista que prevaleció durante el año.

Sin embargo, el comportamiento de los derivados introduce un elemento de duda, ya que una parte importante del volumen estuvo asociada con operadores que cubrían posiciones cortas o con liquidaciones provocadas por el avance de los precios.

En ese escenario, una fuerte expansión del volumen no necesariamente significa que haya ingresado una cantidad equivalente de capital nuevo al mercado.

Por qué el mercado al contado de BTC volvió a mostrar actividad

La jornada del 21 de agosto fue la segunda con mayor volumen spot desde el máximo registrado en febrero, de acuerdo con los datos citados por CryptoQuant.

El repunte interrumpió temporalmente una tendencia descendente que llevó la actividad de negociación a niveles mínimos de varios años, mientras la liquidez disponible en las exchanges también se había reducido.

Binance concentró aproximadamente u$s19.400 millones del volumen spot registrado ese día, mientras que Coinbase alcanzó unos u$s8.000 millones, y Gate registró alrededor de u$s5.100 millones.

La distribución entre distintas plataformas sugirió que el aumento de actividad no estuvo limitado a una única exchange, ya que Binance conservó una diferencia considerable respecto de sus competidores.

Sin embargo, el crecimiento registrado en varias plataformas permitió observar una recuperación más amplia de la participación de los operadores.

El comportamiento también se diferenció de otros picos de volumen registrados durante 2026, ya que en ocasiones anteriores, las jornadas de mayor actividad habían coincidido principalmente con fuertes ventas, por lo que el volumen funcionaba como una señal de salida de posiciones.

Qué pasó en agosto con Bitcoin

En agosto pasado –en cambio– el incremento apareció durante una recuperación cercana a 25% en Bitcoin y otras criptomonedas relevantes.

Esa diferencia podría ser compatible con una mayor presencia de compradores.

No obstante, el dato no constituye por sí mismo una garantía de continuidad para la tendencia alcista, apuntó CryptoQuant.

La recuperación también fue visible al analizar la evolución de los exchanges durante un período de 30 días, ya que Gate registró un aumento del volumen de aproximadamente 667%.

Por su parte, en el mismo periodo Coinbase avanzó 429% y OKX creció 213%, mientras que Binance y el conjunto de las exchanges más pequeños mostraron incrementos de alrededor de 157% a 163%.

El ritmo de expansión alcanzó su máximo alrededor del 25 de agosto, cuando la velocidad de crecimiento fue la mayor observada durante 2026 en los datos citados.

Bitcoin todavía se encuentra por debajo de los niveles previos

El precio de Bitcoin se ubicaba cerca de u$s77.424 el 14 de septiembre, después de perder parte del impulso registrado durante agosto.

La cotización continuaba además por debajo del nivel observado un año antes, lo que muestra que el aumento del volumen de negociación todavía no se había traducido en una recuperación completa del precio.

El contraste entre una actividad que vuelve a crecer y una cotización que permanece debilitada mantiene abierta la discusión sobre la fortaleza de la demanda.

El repunte de agosto constituyó una posible señal de transición después de varios meses de contracción, según CryptoQuant.

La recuperación simultánea del mercado spot y de los derivados, junto con el hecho de que el principal pico de actividad no se produjo durante una capitulación vendedora, respalda esa interpretación, aunque el dato todavía no permite confirmar un cambio estructural.

La evolución de Binance, Coinbase, Gate, OKX, Bybit y MEXC será uno de los elementos a seguir en las próximas semanas, y también será relevante comprobar si las exchanges más pequeños logran conservar los niveles de crecimiento registrados durante agosto.