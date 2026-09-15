La entidad resaltó que el "Préstamo Acá Tu Auto" posee tasas desde UVA + 6% anual, las más bajas del mercado para financiar vehículos 0 km y usados

Destaca por ser el crédito más competitivo del mercado frente a opciones como Banco Nación.

Financia hasta el 100% de la compra con opciones UVA (desde 6%) o tradicional (desde 55%).

Banco Provincia lanzó "Acá Tu Auto", su préstamo con tasas desde UVA + 6% para 0 km y usados.

Banco Provincia lanzó "Préstamo Acá Tu Auto", una línea de financiamiento con tasas desde 6% para la compra de vehículos 0 km y usados, la más baja del mercado en su segmento.

El crédito se ofrece en dos modalidades, UVA y tradicional, financia hasta el 100% del valor de la operación y se gestiona directamente en concesionarias adheridas, sin trámites presenciales ni papeles.

La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito y acercar soluciones financieras simples, seguras y digitales a más personas de la provincia de Buenos Aires.

El lanzamiento llega apenas unos días después de que Banco Nación presentara su propia línea de créditos UVA para autos, con tasas de UVA + 19% para clientes y UVA + 25% para quienes no lo son.

Esa propuesta generó cierta polémica en el mercado, ya que además de actualizarse por inflación, incorporaba una tasa real positiva de dos dígitos, muy por encima de lo que el sector asociaba hasta entonces con este tipo de financiamiento.

En ese contexto, la nueva línea de Banco Provincia se posiciona como una alternativa considerablemente más competitiva dentro del sistema financiero, y reafirma la estrategia de la entidad bonaerense de disputarle terreno a la banca nacional en el segmento de créditos para consumo.

Cuáles son los montos y condiciones generales del préstamo

La línea permite financiar hasta el 100% del valor de la operación, con montos que van desde $100.000 hasta $50 millones, según las condiciones vigentes y la evaluación crediticia de cada cliente.

Los créditos se ofrecen en dos modalidades: UVA y tradicional, cada una con su propia estructura de tasas y plazos.

La opción en UVA tiene la tasa más baja del mercado, que arranca en UVA + 6% anual, con plazos que van de 12 a 48 meses.

Para quienes cobran sus haberes en el banco bonaerense, la tasa parte de ese 6% y puede llegar hasta UVA + 10%, según las condiciones particulares de cada préstamo.

Para el público general, en cambio, el rango se ubica entre UVA + 10% y UVA + 14%, todavía por debajo de las tasas que ofrece la línea equivalente de Banco Nación.

La opción tradicional, por su parte, tiene tasa fija desde 55% anual para clientes con haberes en la entidad, y desde 65% para el resto de los usuarios, con plazos de devolución de 12 a 72 meses.

Cuánto se paga por mes según cada modalidad

A modo de ejemplo, por cada $10 millones financiados, la cuota estimada es de aproximadamente $477.000 mensuales en la modalidad de tasa fija a 72 meses.

En la línea UVA + 6%, en cambio, la cuota inicial ronda los $235.000 a 48 meses, aunque en este caso las cuotas evolucionan mes a mes de acuerdo con la actualización de la propia UVA.

Estos valores son orientativos, ya que la cuota definitiva puede variar según el perfil del cliente, el plazo elegido y las condiciones comerciales vigentes al momento de formalizar la operación.

La comparación entre ambas modalidades resulta clave para que cada solicitante evalúe qué esquema se ajusta mejor a su capacidad de pago: la opción UVA ofrece una cuota inicial más baja pero sujeta a la inflación, mientras que la tasa fija implica un compromiso mensual más previsible, aunque más elevado desde el arranque.

Esta disyuntiva entre previsibilidad y costo inicial es la misma que atraviesa hoy buena parte del debate público sobre los créditos UVA en distintos rubros de consumo.

Cómo se gestiona el crédito paso a paso

Para obtener el préstamo, primero se debe elegir un vehículo en una empresa adherida, donde se ofrece una propuesta de financiamiento con condiciones personalizadas según el perfil del comprador.

Una vez aceptada esa propuesta, la operación se confirma directamente desde Cuenta DNI o Home Banking BIP, sin papeles ni trámites presenciales en ninguna sucursal.

Luego, el crédito se cancela en cuotas mensuales mediante débito automático en la cuenta del titular, simplificando la administración del pago mes a mes.

Este esquema replica la lógica de otros préstamos a distancia que la entidad viene desarrollando en los últimos meses, y apuesta a la digitalización completa del proceso de originación crediticia.

La propuesta está dirigida a clientes que superen la evaluación crediticia correspondiente, un requisito habitual en este tipo de líneas de financiamiento masivo.

Dónde conseguir el crédito y qué otros rubros cubre

El producto ya se encuentra disponible en más de 70 concesionarias de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.

Allí, las personas interesadas pueden consultar las condiciones de financiación al momento de elegir su vehículo, sin necesidad de gestionar el crédito por separado.

En los próximos días se sumarán nuevas concesionarias adheridas, que estarán publicadas en el buscador de comercios disponible en la web oficial de Banco Provincia.

La incorporación de este nuevo canal de comercialización forma parte de la estrategia de la banca pública bonaerense para fortalecer su presencia en distintos segmentos de consumo a través de herramientas digitales.

El mismo esquema de préstamo a distancia ya está disponible para otros rubros, como motos, casas modulares, materiales de construcción, servicios de salud y estética, hotelería y alojamiento, y transporte de pasajeros.