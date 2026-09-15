En las últimas 24 horas, la criptomoneda de mayor capitalización retrocedió más de 3%. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Ethereum, BNB y otras monedas digitales registraron bajas en su valor, mientras que las stablecoins como USDT y DAI se cotizan cerca de los $1.600.

El mercado global de criptomonedas suma u$s2,61 billones, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 58,93% de la cuota total de mercado.

Bitcoin alcanzó una capitalización de u$s1,54 billones tras una suba del 3,14%, cotizando a u$s76.605,62 en la plataforma Binance este martes.

Este martes, Bitcoin, logró una capitalización de u$s1,54 billones, tras experimentar un alza de 3,14% en las últimas 24 horas, operando a u$s76.605,62 en la plataforma de Binance.

CoinMarketCap registra este martes 15 de septiembre un total de u$s2,61 billones en capitalización de mercado para más de 39.689 criptomonedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -2,96% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 58,93%, seguido por Ethereum con un 11,35%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 15 de septiembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s76.605,62 (-3,14%)

Ethereum: u$s2.426,52 (-4,41%)

BNB: u$s721,61 (-0,69%)

Ripple: u$s1,39 (-3,50%)

Solana: u$s99,49 (-3,54%)

Cardano: u$s0,20 (-4,89%)

Polkadot: u$s0,98 (-3,43%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,68%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al martes 15 de septiembre:

Bitcoin: $122,24 millones

Ethereum: $3,87 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.230,76

Solana: $159.704,10

Cardano: $324,32

Polkadot: $1.571,30

Dogecoin: $131,13

Polygon: $155,89

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 15 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.592,70

DAI: $1.600,89

USDC: $1.593

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el enigmático Satoshi Nakamoto, se considera la primera criptomoneda que transformó el panorama financiero. Su misión principal es proporcionar una forma descentralizada de realizar pagos, eliminando intermediarios como bancos o gobiernos.

Bitcoin funciona a través de un sistema de consenso basado en prueba de trabajo, donde los mineros validan las transacciones a partir de complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad y confiabilidad de la red, aunque tiene el inconveniente de un elevado consumo energético.

Con el paso de los años, Bitcoin ha adquirido relevancia no solo como moneda digital, sino también como un resguardo de valor, comparado con el oro. Su cantidad limitada, con un límite de 21 millones de bitcoins, ha atraído a inversores que buscan protegerse de la inflación.

Sin embargo, Bitcoin enfrenta desafíos como la escalabilidad y el alto costo de las transacciones en su red. Para abordar estos problemas, se han propuesto soluciones como la Lightning Network, destinada a agilizar las transacciones y reducir sus costos.

A pesar de los problemas de uso ilícito y las fluctuaciones de su valor, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más popular y valiosa, con un impacto profundo en el sistema financiero global.