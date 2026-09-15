En las últimas 24 horas, la criptomoneda número uno bajó 3,13%. Cómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Guía para comprar criptomonedas seguras en Argentina: usar exchanges registrados por CNV y P2P, evitar plataformas como Paxful.

Altas y bajas en otras criptomonedas como Ethereum (-4,26%) y BNB (-0,63%). Capitalización global: u$s2,61 billones.

El mercado de criptomonedas cayó un 2,93% hoy; Bitcoin cotiza a u$s76.600,93 y $122,24 millones en Argentina.

Según el panel de Binance, Bitcoin bajó un 3,13% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s76.600,93 este martes, con una capitalización de mercado de u$s1,54 billones.

CoinMarketCap registra este martes 15 de septiembre un total de u$s2,61 billones en capitalización de mercado para más de 39.689 criptomonedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -2,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 58,93% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 11,35%. Las demás criptomonedas representan el 29,73%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 15 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s76.600,93 (-3,13%)

Ethereum: u$s2.427,65 (-4,26%)

BNB: u$s721,66 (-0,63%)

Ripple: u$s1,39 (-3,50%)

Solana: u$s99,49 (-3,54%)

Cardano: u$s0,20 (-4,87%)

Polkadot: u$s0,98 (-3,43%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,68%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este martes 15 de septiembre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $122,24 millones

Ethereum: $3,87 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.230,76

Solana: $159.704,10

Cardano: $324,32

Polkadot: $1.571,30

Dogecoin: $131,13

Polygon: $155,89

Además, al martes 15 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.592,70

DAI: $1.600,89

USDC: $1.593

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, adquirir criptomonedas comienza con abrir una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras apps inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas permiten acceder a una cuenta virtual (CVU) para recibir transferencias en pesos y fondear la cuenta fácilmente.

Posteriormente, se debe seleccionar la criptomoneda deseada para invertir. Algunas exchanges también aceptan el uso de tarjetas de crédito mediante servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges facilitan el intercambio de activos digitales y la transferencia a otras billeteras a través de QR o claves públicas.

Otra opción es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), conectando directamente a compradores y vendedores.

Este método admite múltiples medios de pago, incluyendo cuentas fintech y plataformas como PayPal o similares. Sin embargo, es esencial revisar la reputación y el historial del vendedor.

Se aconseja evitar plataformas inseguras, como Paxful, que ha sido objeto de denuncias por parte de usuarios.

La carencia de medidas de protección puede exponer a los usuarios a fraudes y robos de datos sensibles.