La criptomoneda número tres subió 5,35% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

XRP fue creado por Ripple para pagos internacionales rápidos, desafiando sistemas tradicionales pese a la SEC.

El mercado de criptomonedas creció 1,64% a u$s2,68 billones; Bitcoin y Ethereum dominan la capitalización global.

XRP incrementó 5,35% a u$s1,43, con capitalización de u$s89.659,11 millones en el mercado.

Este lunes, XRP reportó un incremento de 5,35%, ubicándose en u$s1,43, con una capitalización de mercado de u$s89.659,11 millones, según las cotizaciones informadas por Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,68 billones de capitalización este lunes 14 de septiembre, con 39.685 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un aumento del 1,64% en el último día. Bitcoin lidera el mercado con una participación del 59,04%, seguido de Ethereum con el 11,50%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 14 de septiembre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s78.806,95 (2,02%)

Ethereum: u$s2.526,37 (0,91%)

BNB: u$s724,45 (0,51%)

Ripple: u$s1,43 (5,35%)

XRP: u$s102,82 (1,89%)

Cardano: u$s0,21 (1,30%)

Polkadot: u$s1,01 (-0,98%)

Dogecoin: u$s0,08 (0,29%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al lunes 14 de septiembre:

Bitcoin: $127,39 millones

Ethereum: $4,03 millones

BNB: $1,16 millones

Ripple: $2.276,67

XRP: $163.886,10

Cardano: $338,24

Polkadot: $1.614,12

Dogecoin: $135,44

Polygon: $155,55

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este lunes 14 de septiembre son las siguientes:

USDT: $1.594,40

DAI: $1.600,88

USDC: $1.594,60

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP destaca como una criptomoneda importante, desarrollada por Ripple. Fue lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de optimizar los pagos internacionales y reducir costos, ofreciendo una alternativa superior a las transferencias bancarias tradicionales.

En lugar de emplear sistemas como el Proof of Work o el Proof of Stake, XRP opera bajo el algoritmo de consenso "RippleNet", lo que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, siendo mucho más eficiente que Bitcoin y Ethereum.

Ripple, la empresa detrás de XRP, ha establecido acuerdos con instituciones financieras globales para facilitar pagos internacionales rápidos y accesibles. Estas colaboraciones han fortalecido su presencia en el sector financiero.

Aunque XRP enfrenta críticas por su centralización, sigue destacando como una solución efectiva para pagos. Ripple ha invertido en mejorar la infraestructura y la seguridad, aumentando la confianza de los usuarios.

Pese a los problemas legales con la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes en el sector de pagos internacionales.