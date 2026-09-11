Los estafadores contactan a sus víctimas por WhatsApp o Telegram, simulando ser representantes de empresas reconocidas o plataformas de inversión

Para evitar estafas, no compartas datos sensibles ni pantallas; verificá asesores y ofertas en canales oficiales.

Banco Provincia advierte sobre fraudes financieros; un caso en Chubut desarticuló estafa por más de $800 millones.

Alerta por falsos asesores de inversión que estafan con plataformas y promesas de alta rentabilidad y ganancias rápidas.

Un falso asesor de inversión es una persona que se hace pasar por un especialista financiero o representante de una plataforma de trading, con el único objetivo de ganarse la confianza de la víctima para luego inducirla a entregar el control de sus cuentas bancarias, sus credenciales de seguridad o directamente su dinero.

Las estafas vinculadas con supuestas oportunidades de inversión se expaden y suman nuevas formas de engaño en la Argentina.

En este contexto, Banco Provincia alertó sobre una modalidad en la que los delincuentes se hacen pasar por asesores financieros o representantes de plataformas de inversión para generar confianza y convencer a las personas de realizar operaciones que terminan en pérdidas económicas.

Este tipo de fraude no es un fenómeno aislado: la Justicia de Chubut desarticuló este año una organización con sede en Buenos Aires que operaba mediante plataformas de inversión falsas y llegó a captar más de $800 millones de una sola víctima, que invirtió tanto ahorros personales como fondos de una herencia.

La organización montaba academias de negocios fraudulentas que funcionaban como fachada para captar a las víctimas mediante falsas propuestas de capacitación financiera.

Una vez generada la confianza, los estafadores convencían a los ahorristas de invertir montos cada vez mayores, hasta que finalmente dejaban de dar señales de vida. Este patrón se repite en distintos casos relevados en el país, desde estafas piramidales de gran escala hasta esquemas más acotados dirigidos a inversores individuales.

Cómo se produce el primer contacto con la víctima

El primer contacto suele producirse a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram.

Para dar credibilidad a la propuesta, los estafadores utilizan nombres, imágenes o identidades visuales similares a las de empresas reconocidas, o bien crean compañías ficticias con apariencia profesional.

A partir de promesas de ganancias rápidas, alta rentabilidad o acceso a oportunidades exclusivas, buscan captar el interés de potenciales inversores.

En casos documentados en el país, los estafadores llegaron incluso a crear grupos de WhatsApp con decenas de integrantes, donde una supuesta asesora guiaba a los participantes y compartía mensajes sobre operaciones bursátiles ficticias en mercados extranjeros.

Este tipo de comunidades falsas refuerza la sensación de legitimidad, ya que la víctima cree estar rodeada de otros inversores reales que atraviesan la misma experiencia.

La combinación de urgencia, exclusividad y prueba social es una de las técnicas más efectivas dentro de este tipo de esquemas.

Consejos para no caer en la trampa de falsos asesores de inversión (Fuente: Imagen creada con IA)

Cuál es el objetivo final de los falsos asesores financieros

Una vez establecido el vínculo, los supuestos asesores pueden indicar a la persona que descargue y se registre en aplicaciones reales de inversión.

Durante el proceso, la acompañan en la creación de usuarios, contraseñas y credenciales, bajo el argumento de brindar asistencia o administrar las inversiones en su nombre.

El verdadero objetivo es obtener el control de esas cuentas para operar directamente con los fondos de la víctima.

Otra de las estrategias frecuentes consiste en solicitar que la persona comparta la pantalla de su dispositivo o instale aplicaciones de acceso remoto, justificando el pedido como una ayuda para completar registros o resolver inconvenientes técnicos.

De este modo, los delincuentes pueden acceder a datos sensibles, observar códigos de seguridad y guiar operaciones que derivan en transferencias hacia cuentas controladas por la organización fraudulenta.

Este mecanismo resulta particularmente efectivo porque la víctima cree estar recibiendo ayuda técnica legítima, cuando en realidad está entregando el control total de su operatoria financiera.

Cómo sostienen el engaño en el tiempo

Para prolongar la maniobra, los estafadores suelen mostrar plataformas, saldos y rendimientos ficticios que aparentan reflejar ganancias reales.

Estas simulaciones buscan convencer a la víctima de que la inversión está funcionando correctamente y motivarla a seguir aportando dinero de forma progresiva.

Incluso cuando la persona intenta retirar los fondos y encuentra obstáculos, los delincuentes continúan elaborando explicaciones para sostener la confianza, y argumentan, por ejemplo:

demoras administrativas

problemas técnicos

el pago de impuestos

o comisiones pendientes

En ese momento suelen solicitar nuevas transferencias con la promesa de liberar el dinero retenido, algo que en la práctica nunca ocurre.

La imposibilidad de recuperar los fondos y la exigencia de pagos adicionales constituyen señales de alerta que nunca deben ignorarse.

Este tipo de fraude puede generar consecuencias severas:

Pérdida de dinero

Exposición de usuarios y contraseñas

Accesos no autorizados a cuentas bancarias

Posibilidad de que esa información sea utilizada para cometer nuevas estafas

Cuáles son las recomendaciones para no caer en la trampa

Para reducir los riesgos, Banco Provincia recomienda desconfiar de ofertas inesperadas y de promesas de ganancias rápidas o garantizadas, uno de los indicios más claros de que se trata de un fraude.

También aconseja no compartir la pantalla del dispositivo durante operaciones bancarias, ni instalar aplicaciones de acceso remoto por indicación de personas desconocidas.

Otras recomendaciones clave incluyen no revelar usuarios, contraseñas ni códigos de seguridad, y verificar siempre la identidad del asesor y la existencia real de la empresa a través de canales oficiales.

La entidad también sugiere evitar ingresar al Home Banking BIP o a otras aplicaciones financieras cuando otra persona observa o guía la operación, y nunca realizar pagos adicionales con la promesa de recuperar fondos supuestamente retenidos.

Ante cualquier sospecha de fraude, el Banco Provincia recomienda interrumpir de inmediato la comunicación y verificar la situación únicamente a través de sus canales oficiales, donde además está disponible información actualizada sobre las principales modalidades de estafa vigentes.