En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más importante subió 1,38%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales

Pese a críticas por centralización y demandas de la SEC, XRP es vital para pagos transfronterizos eficientes.

Fundada por Chris Larsen y Jed McCaleb en 2012, procesa 1.500 transacciones por segundo con RippleNet.

XRP, la criptomoneda de Ripple, subió 1,38% y cotiza a u$s1,37; es clave en pagos internacionales.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s86.310,54 millones, registró un aumento de 1,38% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,37 por unidad este viernes, según datos de Binance.

Este viernes 11 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,66 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.670 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 1,38% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,67%, Ethereum ocupa un 11,80%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,53%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al viernes 11 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s77.780,60 (0,87%)

Ethereum: u$s2.574,60 (5,12%)

BNB: u$s729,75 (3,01%)

Ripple: u$s1,37 (1,38%)

XRP: u$s102,28 (2,59%)

Cardano: u$s0,21 (0,38%)

Polkadot: u$s1,07 (-1,90%)

Dogecoin: u$s0,09 (2,59%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este viernes 11 de septiembre:

Bitcoin: $125,09 millones

Ethereum: $4,11 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.202,10

XRP: $163.743,80

Cardano: $336,22

Polkadot: $1.713,02

Dogecoin: $137,31

Polygon: $155,36

Además, al viernes 11 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.594,60

DAI: $1.597,96

USDC: $1.594,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.

Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.