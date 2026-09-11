En las últimas 24 horas, la cuarta cripto más importante subió 1,38%. Cómo son los precios de otras monedas virtuales y dólares digitales
11.09.2026 • 14:25hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 11 de septiembre de 2026
XRP, la cuarta mayor criptomoneda por capitalización de mercado con un valor total de u$s86.310,54 millones, registró un aumento de 1,38% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s1,37 por unidad este viernes, según datos de Binance.
Este viernes 11 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,66 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.670 monedas.
En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del 1,38% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 58,67%, Ethereum ocupa un 11,80%, y el resto de las criptomonedas representan un 29,53%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Al viernes 11 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:
- Bitcoin: u$s77.780,60 (0,87%)
- Ethereum: u$s2.574,60 (5,12%)
- BNB: u$s729,75 (3,01%)
- Ripple: u$s1,37 (1,38%)
- XRP: u$s102,28 (2,59%)
- Cardano: u$s0,21 (0,38%)
- Polkadot: u$s1,07 (-1,90%)
- Dogecoin: u$s0,09 (2,59%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este viernes 11 de septiembre:
- Bitcoin: $125,09 millones
- Ethereum: $4,11 millones
- BNB: $1,17 millones
- Ripple: $2.202,10
- XRP: $163.743,80
- Cardano: $336,22
- Polkadot: $1.713,02
- Dogecoin: $137,31
- Polygon: $155,36
Además, al viernes 11 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:
- USDT: $1.594,60
- DAI: $1.597,96
- USDC: $1.594,70
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda destacada, desarrollada por la empresa Ripple en 2012. Fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb con el propósito de mejorar los pagos internacionales, abordando problemas de costos y rapidez presentes en las soluciones bancarias tradicionales.
A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza mecanismos como Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, funciona a través de un algoritmo de consenso conocido como "RippleNet", el cual permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, superando ampliamente a Bitcoin y Ethereum.
La empresa Ripple, que respalda XRP, ha establecido acuerdos estratégicos con bancos y entidades financieras de todo el mundo. Estos convenios han permitido que XRP se use en pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, aumentando su adopción en el mercado financiero global.
Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, la criptomoneda ha demostrado ser una solución efectiva y accesible para pagos internacionales. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su infraestructura y la seguridad, fortaleciendo la confianza entre sus usuarios.
Pese a los problemas legales que enfrenta, incluyendo demandas de la SEC, XRP sigue siendo una de las criptomonedas más importantes y prometedoras en el sector de pagos internacionales.