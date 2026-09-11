La sexta criptomoneda más grande por capitalización ganó 2,73% en 24 horas. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

El ecosistema de Solana se distingue por su algoritmo Proof of History, que permite mayor escalabilidad, velocidad y costos operativos reducidos.

La criptomoneda, sexta en capitalización de mercado con u$s59.978,53 millones, se negocia en las plataformas argentinas a un valor de $163.420,30.

Solana cotiza a u$s102,26 este 11 de septiembre tras experimentar una suba del 2,73% en las últimas 24 horas, según datos del panel de Binance.

Según el panel de Binance, Solana subió un 2,73% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s102,26 este viernes, con una capitalización de mercado de u$s59.978,53 millones.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,66 billones este viernes 11 de septiembre, con 39.670 monedas en circulación.

Por lo tanto, el circulante total de criptomonedas subió un 1,62% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,68%, mientras Ethereum capturó un 11,80%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,52% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 11 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s77.875,78 (1,05%)

Ethereum: u$s2.576,94 (5,47%)

BNB: u$s731,05 (3,27%)

Ripple: u$s1,38 (1,84%)

Solana: u$s102,26 (2,73%)

Cardano: u$s0,21 (1,05%)

Polkadot: u$s1,07 (-1,48%)

Dogecoin: u$s0,09 (2,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 11 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $124,89 millones

Ethereum: $4,12 millones

BNB: $1,17 millones

Ripple: $2.202,14

Solana: $163.420,30

Cardano: $335,82

Polkadot: $1.710,29

Dogecoin: $137,02

Polygon: $155,42

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al viernes 11 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.593,60

DAI: $1.597,73

USDC: $1.594,70

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es un ejemplo de evolución tecnológica dentro del mundo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm especializado en sistemas distribuidos, Solana se propuso abordar los desafíos de escalabilidad que enfrentan redes como Bitcoin y Ethereum.

El principal diferenciador de Solana es su algoritmo de consenso "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite organizar las transacciones antes de ser validadas, aumentando significativamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, Solana puede gestionar miles, destacándose por su eficiencia.

En 2020, Solana lanzó su red principal, posicionándose como una de las blockchains más rápidas y económicas. Estas características la hicieron especialmente atractiva para desarrolladores de aplicaciones descentralizadas, como plataformas DeFi y proyectos de NTF, donde Ethereum enfrentaba críticas por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos accesibles. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más adoptada, Solana ofrece una alternativa viable para aquellos que priorizan escalabilidad y rapidez en sus proyectos.

Sin embargo, Solana no ha estado exenta de problemas, enfrentando interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, el equipo y la comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se posiciona como una de las blockchains más prometedoras, logrando equilibrar velocidad, eficiencia y costos bajos, y consolidándose como una seria competidora frente a Ethereum.