La entidad bonaerense lanza nuevas herramientas: todos los detalles sobre cuánto paga, qué plazo tiene y cómo participar desde BIP

La oferta incluye una Clase VII en pesos a 12 meses con tasa variable (TAMAR más margen) y una Clase VIII en dólares MEP a 24 meses al 5,75% anual.

Banco Provincia lanza una nueva emisión de títulos de deuda el 14 de septiembre, ofreciendo instrumentos en pesos y dólar MEP a través de BIP.

La nueva colocación de Banco de la Provincia de Buenos Aires estará abierta el lunes 14 de septiembre de 2026 y permitirá invertir desde BIP Home Banking en dos instrumentos:

una Clase VII en pesos , a 12 meses y con una tasa variable de TAMAR + margen a licitar

, a y con una tasa variable de y una Clase VIII en dólares MEP, a 24 meses y con una tasa fija de 5,75% anual

La emisión conjunta tendrá un tope de US$ 20 millones, ampliable hasta el monto disponible del programa.

Para la alternativa en pesos, la referencia publicada para la suscripción parte de $1 millón, mientras que para la emisión en dólares el mínimo es de u$s1.100.

La licitación se podrá realizar a través del canal de inversiones del banco, mientras que la integración de la Clase VIII puede efectuarse utilizando dólar MEP.

La operación forma parte del programa global de títulos de deuda de Banco Provincia por hasta US$ 1.500 millones.

Banco Provincia vuelve al mercado con títulos en pesos y dólar MEP

La nueva emisión llega pocos meses después de la colocación de las Clases V y VI, concretada en junio, cuando Banco Provincia consiguió captar u$s31,76 millones mediante el título denominado en dólares y $93.650 millones a través del instrumento en pesos.

La operación anterior estableció para la Clase V una tasa fija de 4,25% anual y para la Clase VI una tasa variable equivalente a TAMAR + 4%, ambas con vencimiento a 12 meses. Ahora la entidad vuelve a buscar financiamiento en el mercado local con una estructura que mantiene la alternativa en pesos, pero incorpora una propuesta en dólares MEP con un plazo mayor.

El objetivo es continuar diversificando las fuentes de fondeo del banco y ampliar las alternativas disponibles para los inversores. La calificación también constituye un elemento relevante para la nueva operación: FIX SCR asignó A1+(arg) a la Clase VII y AA(arg) a la Clase VIII, con perspectiva estable para esta última.

La Clase VII estará denominada en pesos argentinos y tendrá un plazo de 12 meses. Su rendimiento no será definido de antemano, ya que la tasa estará compuesta por la TAMAR más un margen que surgirá de la licitación.

La TAMAR es una tasa de referencia vinculada al costo de financiamiento en pesos del sistema bancario y permite que el rendimiento del título se adapte a la evolución de las tasas de mercado.

El esquema apunta especialmente a inversores que buscan mantener una exposición en pesos, pero con una remuneración variable que acompañe las condiciones financieras. El capital se cancelará al vencimiento, mientras que los intereses se abonarán según las condiciones definitivas de la emisión. La licitación determinará finalmente el margen que deberán pagar los nuevos títulos.

Banco Provincia emite nuevos títulos de deudas en pesos y dólar MEP (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo funciona el título en pesos Clase VII

El atractivo de la Clase VII está ligado a la posibilidad de obtener una tasa superior a la referencia TAMAR, aunque el rendimiento definitivo dependerá del margen que surja de la competencia entre las órdenes recibidas.

El antecedente inmediato del banco es la Clase VI, que en junio terminó con un margen de 4% sobre TAMAR, de acuerdo con la información publicada después de aquella colocación. Esto no significa que ese mismo margen vaya a repetirse en la nueva licitación, porque se trata de una nueva operación y la tasa será definida por el mercado. El plazo de 12 meses también reduce la duración de la inversión frente a la alternativa en dólares, que se extiende durante dos años.

Para quienes ya tienen pesos disponibles, el instrumento permite invertirlos directamente sin necesidad de convertirlos previamente a moneda extranjera. La suscripción mínima informada es de $1 millón, por lo que se encuentra orientada tanto a inversores individuales con capacidad de ahorro como a participantes institucionales.

La otra alternativa será la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo modalidad dólar MEP. El título tendrá un plazo de 24 meses y una tasa fija del 5,75% anual, lo que permite conocer desde el inicio el rendimiento nominal que ofrecerá el instrumento.

La operación se diferencia de una inversión tradicional en dólares porque el acceso se realiza mediante la operatoria de dólar MEP, es decir, a través de la compra y venta de títulos en el mercado de capitales.

Banco Provincia ya cuenta con una plataforma propia para realizar esta operatoria y permite comprar MEP mediante la adquisición de AL30 en pesos y su posterior venta en dólares. En la nueva emisión, el inversor puede utilizar esa modalidad para reunir los dólares necesarios para participar en el título. La referencia publicada para el ingreso a la Clase VIII establece un mínimo de US$ 1.100.

Dólar MEP: cómo participar en la nueva emisión

Para comprar dólar MEP desde Banco Provincia, el usuario debe contar con una Cuenta Comitente vinculada y operar mediante BIP. El banco explica que, en la modalidad automática, compra AL30 en pesos y luego vende esos mismos títulos en su especie denominada en dólares, con acreditación posterior de los fondos en la cuenta correspondiente.

Las operaciones se realizan a precio de mercado, por lo que la cotización final puede variar respecto del valor estimado al momento de iniciar la instrucción. El banco tampoco garantiza un monto final determinado de dólares porque se trata de dos órdenes independientes de compra y venta.

Esta característica es importante para quienes pretendan utilizar los dólares obtenidos mediante MEP para ingresar a la nueva Clase VIII. En consecuencia, el inversor debe contemplar tanto el precio de adquisición de los dólares como las condiciones específicas de la licitación antes de definir el monto que destinará a la emisión.

La participación en la nueva colocación se podrá realizar de manera digital mediante BIP Home Banking, sin necesidad de concurrir a una sucursal. La operatoria se canaliza desde el menú de Inversiones, donde los usuarios pueden acceder a las licitaciones primarias y seleccionar el instrumento correspondiente.

Este mecanismo ya fue utilizado por Banco Provincia para su emisión anterior de títulos de deuda, que también estuvo disponible para inversores a través de canales digitales. En aquella oportunidad, la entidad permitió suscribir desde cuentas en pesos y dólares, mientras que otros intermediarios también ofrecieron acceso a la colocación.

La nueva emisión mantiene esa orientación hacia una participación digital y simplificada. La fecha clave para los inversores será el 14 de septiembre, cuando se realice la licitación de las nuevas clases.

Cuánto ofrece Banco Provincia y qué riesgos mirar

El monto conjunto ofrecido por las dos clases será de hasta US$ 20 millones, aunque el banco podrá ampliarlo hasta el monto disponible dentro de su programa global. El programa contempla un límite máximo de u$s1.500 millones de títulos de deuda en circulación, o su equivalente en otras monedas.

La calificación de AA(arg) otorgada a la Clase VIII por FIX representa una evaluación de calidad crediticia dentro de la escala nacional argentina, mientras que la Clase VII recibió A1+(arg). Sin embargo, una calificación no elimina los riesgos propios de cualquier inversión en deuda.

En el caso del instrumento en pesos, el inversor queda expuesto a la evolución de la TAMAR y a la dinámica de las tasas locales. En el título en dólares, en cambio, el plazo de 24 meses y la evolución de las condiciones del mercado secundario son variables que también deben considerarse antes de invertir.

La nueva emisión también muestra cómo Banco Provincia busca consolidar su presencia en el mercado de capitales como fuente complementaria de financiamiento. En junio, la entidad había logrado una colocación significativa y recibió una demanda que permitió ampliar el volumen originalmente previsto de los instrumentos.

La operación de entonces se convirtió en una referencia reciente para el banco y mostró el interés de los inversores por deuda emitida por entidades financieras con buena calificación. La nueva propuesta modifica parcialmente el perfil: ofrece 12 meses en pesos y 24 meses en dólares MEP, con una tasa variable en el primer caso y fija en el segundo.

Para el ahorrista, la elección dependerá principalmente de si busca exposición a pesos con una tasa ligada al mercado o una alternativa denominada en dólares con rendimiento fijo. En ambos casos, la inversión requiere analizar el riesgo crediticio, la liquidez y el horizonte hasta el vencimiento antes de suscribir.

La Clase VII ofrece una alternativa para quienes esperan que las tasas en pesos se mantengan en niveles atractivos durante los próximos 12 meses, ya que su rendimiento se ajustará mediante la referencia TAMAR más el margen definido en la licitación.

La Clase VIII, en cambio, apunta a quienes priorizan la preservación de valor en moneda estadounidense y aceptan mantener el capital invertido durante 24 meses a cambio de una tasa fija del 5,75% anual. La diferencia entre ambas alternativas no se limita a la moneda, sino también al plazo, la estructura de intereses y el comportamiento que podría tener cada instrumento en el mercado secundario.

El inversor que utilice dólar MEP para suscribir la Clase VIII debe considerar además el costo efectivo de obtener los dólares y las condiciones de ejecución de la operatoria. Banco Provincia señala que la cotización MEP puede variar porque las operaciones se ejecutan a precios de mercado.

La nueva licitación, por lo tanto, pone nuevamente a disposición del público una alternativa de renta fija bancaria que combina pesos, TAMAR y dólar MEP en una misma oferta.