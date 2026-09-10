En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda descendió un 4,75%. La variación de las otras divisas y los dólares cripto

El mercado cripto global cayó 2,06% y Solana se destaca como alternativa eficiente a Ethereum para DeFi y NFT.

Esta criptomoneda es la sexta líder del mercado con u$s58.331,79 millones de capitalización, según Binance.

Solana bajó 3,98% hoy, cotizando a u$s99,49 global y $159.281,80 en Argentina el 10 de septiembre.

Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, bajó 4,75% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s1,35, con una capitalización de mercado de u$s84.844,44 millones.

Con más de 39.662 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,63 billones este jueves 10 de septiembre, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -1,82% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,97%, mientras Ethereum capturó un 11,44%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,59% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al jueves 10 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s77.212,92 (-1,57%)

Ethereum: u$s2.465,97 (-0,68%)

BNB: u$s712,99 (-3,68%)

Ripple: u$s1,35 (-4,75%)

XRP: u$s99,78 (-3,50%)

Cardano: u$s0,21 (-3,14%)

Polkadot: u$s1,10 (-1,74%)

Dogecoin: u$s0,08 (-5,56%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al jueves 10 de septiembre:

Bitcoin: $124,08 millones

Ethereum: $3,94 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.163,48

XRP: $159.923

Cardano: $337,20

Polkadot: $1.771,62

Dogecoin: $134,50

Polygon: $150,21

En tanto, este jueves 10 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.596,80

DAI: $1.598,31

USDC: $1.597,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.

A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.

Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.

A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.

Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.