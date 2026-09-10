En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda descendió un 4,75%. La variación de las otras divisas y los dólares cripto
10.09.2026 • 16:00hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 10 de septiembre de 2026
Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, bajó 4,75% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s1,35, con una capitalización de mercado de u$s84.844,44 millones.
Con más de 39.662 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,63 billones este jueves 10 de septiembre, según CoinMarketCap.
De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -1,82% en el último día. Bitcoin lidera con una dominancia del 58,97%, mientras Ethereum capturó un 11,44%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,59% restante.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Según datos globales al jueves 10 de septiembre, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:
- Bitcoin: u$s77.212,92 (-1,57%)
- Ethereum: u$s2.465,97 (-0,68%)
- BNB: u$s712,99 (-3,68%)
- Ripple: u$s1,35 (-4,75%)
- XRP: u$s99,78 (-3,50%)
- Cardano: u$s0,21 (-3,14%)
- Polkadot: u$s1,10 (-1,74%)
- Dogecoin: u$s0,08 (-5,56%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado local, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos en las exchanges argentinas al jueves 10 de septiembre:
- Bitcoin: $124,08 millones
- Ethereum: $3,94 millones
- BNB: $1,15 millones
- Ripple: $2.163,48
- XRP: $159.923
- Cardano: $337,20
- Polkadot: $1.771,62
- Dogecoin: $134,50
- Polygon: $150,21
En tanto, este jueves 10 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:
- USDT: $1.596,80
- DAI: $1.598,31
- USDC: $1.597,70
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP, desarrollada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb bajo el amparo de Ripple, es una criptomoneda diseñada para mejorar los pagos transfronterizos. Su objetivo principal es reducir los costos y acelerar las transacciones internacionales.
A diferencia de Bitcoin, XRP utiliza el algoritmo de consenso "RippleNet", eliminando la necesidad de minería y procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, lo que lo hace más eficiente.
Ripple ha colaborado con bancos e instituciones financieras, posicionando a XRP como una herramienta clave para pagos internacionales rápidos y accesibles.
A pesar de las críticas por su centralización, XRP ha demostrado ser una opción confiable y efectiva. Ripple sigue invirtiendo en mejorar su seguridad e infraestructura.
Incluso enfrentando conflictos legales con la SEC, XRP sigue siendo una criptomoneda líder en el sector de pagos internacionales.