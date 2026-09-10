La criptomoneda número uno bajó 1,78% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Comprar criptomonedas en Argentina es seguro vía exchanges reguladas por la CNV; se alerta sobre plataformas sin seguridad.

La capitalización de las principales monedas digitales alcanzó u$s2,63 billones, con Bitcoin y Ethereum dominando la participación.

Bitcoin descendió 1,78% a u$s77.121,24; el mercado cripto global cayó 2,04% este jueves 10 de septiembre.

Este jueves, Bitcoin reportó un descenso de 1,78%, ubicándose en u$s77.121,24, con una capitalización de mercado de u$s1,55 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas suman este jueves 10 de septiembre una capitalización global de u$s2,63 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.662 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -2,04% en el último día. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 58,99%, mientras que Ethereum posee un 11,44%, y las otras monedas sumaron el 29,57%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día jueves 10 de septiembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.121,24 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.461,84 (-1,06%)

BNB: u$s712 (-3,88%)

Ripple: u$s1,35 (-5,12%)

Solana: u$s99,49 (-4%)

Cardano: u$s0,21 (-4,06%)

Polkadot: u$s1,10 (-2,07%)

Dogecoin: u$s0,08 (-6,07%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este jueves 10 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $123,88 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.161,13

Solana: $159.281,80

Cardano: $335,11

Polkadot: $1.769,82

Dogecoin: $133,96

Polygon: $149,71

Asimismo, este jueves 10 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.595,30

DAI: $1.598,32

USDC: $1.596,40

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos, facilitando el fondeo para adquirir criptomonedas.

Luego, será necesario elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges permiten además adquirir activos digitales con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y transferir criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este modelo, pueden usarse diversos métodos de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es crucial verificar la reputación del vendedor, su historial de operaciones y tiempos de liberación.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas sin requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Esto se debe a que carecen de herramientas para detectar enlaces maliciosos utilizados por estafadores para robar información.