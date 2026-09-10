Los fondos cotizados que siguen el precio del metal precioso captaron unos u$s18.000 millones durante agosto y un récord de 4.189 toneladas

WGC señaló un renovado interés inversor como cobertura; septiembre será clave para evaluar la sostenibilidad del fuerte repunte.

Impulsados por Europa (u$s7.900 millones) y Norteamérica (u$s7.700 millones), las tenencias de oro alcanzaron un récord de 4.189 toneladas.

Los ETF de oro captaron u$s18.000 millones en agosto, su segunda mayor entrada mensual registrada globalmente.

Nuevas asignaciones de capital y decisiones de inversores institucionales y minoristas apuntalaron los flujos globales hacia los fondos cotizados en bolsa (ETF) respalados por oro, que se recuperaron en agosto luego de varios meses de comportamiento irregular.

Los ETF respaldados por oro recibieron u$s18.000 millones durante agosto pasado, en lo que se convirtió en su segunda mayor entrada mensual registrada, según datos difundidos esta semana por el World Gold Council (WGC).

El fuerte ingreso de capital llevó las tenencias acumuladas de estas herramientas a un récord de 4.189 toneladas, mientras que los activos bajo gestión aumentaron 16% respecto de julio, hasta alcanzar los u$s615.000 millones, impulsados tanto por las nuevas inversiones como por la suba del precio del oro.

Con el desempeño de agosto, las entradas acumuladas en lo que va del año alcanzaron los u$s29.000 millones, equivalentes a unas 160 toneladas.

Los fondos europeos fueron el principal motor de la recuperación.

Durante agosto captaron u$s7.900 millones, su mejor resultado mensual desde que existen registros comparables.

Cuáles fueron los países europeos que más apostaron por la recuperación del oro

Dentro de la región europea, el Reino Unido aportó u$s4.400 millones –su segundo mejor registro histórico– mientras que Francia sumó u$s1.500 millones y marcó un récord nacional.

La magnitud de estos flujos sugiere que el renovado interés por el oro no estuvo concentrado en un único mercado.

Las entradas reflejan tanto nuevas asignaciones de capital como decisiones de inversores institucionales y minoristas que buscan incrementar su exposición a un activo tradicionalmente utilizado como cobertura frente a escenarios de incertidumbre.

El repunte también fue significativo en Norteamérica. Los ETF de la región recibieron u$s7.700 millones, su tercera mayor entrada mensual registrada.

El movimiento cobró especial fuerza durante la semana del 17 de agosto, cuando los fondos norteamericanos absorbieron alrededor de u$s4.000 millones en apenas cinco sesiones.

El flujo permitió revertir parcialmente el fuerte deterioro registrado a comienzos de año, después de que la región sufriera una salida récord de u$s13.000 millones en marzo. De este modo, los flujos norteamericanos volvieron a terreno positivo en el acumulado anual.

El Tesoro, las divisas y los niveles técnicos, los otros factores a tener en cuenta

El World Gold Council identificó varios factores que pudieron contribuir al renovado apetito por el oro durante agosto, aunque aclaró que se trata de elementos asociados al movimiento y no de una relación causal definitiva.

Entre ellos aparecieron:

la intervención de Estados Unidos para respaldar al yen el 31 de julio

la operación de recompra de deuda del Tesoro estadounidense del 19 de agosto

el impulso adicional que recibió el metal después de superar determinados niveles técnicos

combinación de movimientos en los mercados de divisas

decisiones vinculadas a la deuda pública

señales técnicas

Además, la ruptura de niveles considerados relevantes puede reforzar las compras de fondos que replican el precio del metal cuando coincide con un aumento de la percepción de riesgo.

La recuperación fue global, aunque con una intensidad menor en Asia. En ese continente, los ETFs captaron u$s2.000 millones durante agosto, su mejor resultado desde febrero.

China volvió a liderar las entradas regionales, en un contexto de estabilización de los precios locales que ayudó a reactivar el interés de los inversores.

El comportamiento de los ETFs coincidió además con la continuidad de las compras de oro por parte del banco central chino. Sin embargo, los datos de los fondos cotizados no permiten atribuir el crecimiento global a una única fuente de demanda, dado que abarcan vehículos con diferentes estrategias, inversores y mercados de cotización.

El volumen de negociación también se disparó

El aumento de las entradas estuvo acompañado por una mayor actividad en el mercado del oro. Los volúmenes medios diarios de negociación crecieron 21% respecto de julio, hasta alcanzar los u$s430.000 millones.

La negociación de los propios ETFs avanzó todavía más: aumentó 83%, hasta unos u$s8.700 millones diarios.

Los fondos cotizados de Norteamérica concentraron más de 73% de esa actividad, una participación que ayuda a explicar el peso que tuvo la región en el balance global de agosto.

El mercado de futuros también mostró un mayor posicionamiento alcista: las posiciones netas largas en COMEX aumentaron 39%, equivalentes a unas 212 toneladas, hasta llegar a 753 toneladas. A su vez, los fondos gestionados incorporaron otras 96 toneladas, llevando sus posiciones largas netas hasta 470 toneladas.

Estas posiciones, sin embargo, no garantizan que el oro vaya a continuar subiendo. Los operadores pueden reducir su exposición si cambia el escenario macroeconómico o si el metal pierde los niveles técnicos que ayudaron a impulsar las compras.

Pero, en conjunto con los flujos de los ETFs y el incremento de los volúmenes, los datos muestran que agosto estuvo marcado por una participación mucho más amplia de compradores y traders.

Por qué septiembre será la prueba para el oro

El principal interrogante ahora es si la fortaleza compradora registrada en agosto podrá mantenerse durante septiembre.

El excepcional volumen de entradas fue acompañado por varias señales favorables al mismo tiempo:

el avance del precio del oro

el aumento de la actividad financiera

las operaciones del Tesoro estadounidense

movimientos relevantes en el mercado cambiario

Por eso, no está claro si el ritmo de agosto representa un cambio estructural en la demanda o una reacción extraordinaria ante las condiciones de ese mes.

Europa será una de las regiones a seguir de cerca: el récord de captación registrado en Francia y el segundo mejor resultado histórico del Reino Unido dejaron una base elevada de comparación para septiembre.

Norteamérica también ofrece una señal relevante. Luego de la fuerte salida registrada en marzo, el repunte de agosto permitió que los flujos regionales regresaran al terreno positivo en el acumulado del año. La evolución de las entradas, el volumen de negociación y las posiciones en COMEX permitirá determinar si el mayor apetito por el metal continúa extendiéndose.