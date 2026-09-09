Esta red de estafadores operó mediante falsas plataformas de inversión en activos digitales y logró captar al menos unas 62 víctimas

Un informático de 25 años organizaba la red con 46 ucranianos; la investigación sigue para hallar más víctimas.

La red usaba Telegram y plataformas web falsas para simular ganancias, estafando u$s1 millón/mes y 62 víctimas identificadas.

Policía de Ucrania desarticuló una red de fraude criptomonedas que estafó a víctimas en más de 20 países con inversiones falsas.

La Policía de Ucrania desarticuló una red internacional que engañó a personas en más de 20 países, entre ellos Alemania, Letonia, Reino Unido y Canadá, mediante falsas plataformas de inversión en activos digitales.

Las autoridades ya identificaron a 62 víctimas y estiman que la organización llegó a alcanzar una facturación mensual de hasta u$s1 millón durante sus períodos de mayor actividad.

El esquema comenzaba en Telegram, donde distintos canales promocionaban supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas con elevados rendimientos.

Los interesados eran derivados posteriormente a sitios web que imitaban plataformas legítimas de inversión.

Una vez allí, las víctimas podían:

registrarse

depositar dinero

observar en sus cuentas cómo sus supuestas inversiones generaban ganancias

Sin embargo, esos beneficios eran completamente ficticios: los operadores manipulaban manualmente las transacciones y los saldos para simular que los fondos aumentaban.

Cómo operaba la red de hackers cripto vía Telegram

El objetivo era generar confianza y convencer a los usuarios de que la plataforma funcionaba correctamente: el fraude se concretaba cuando las víctimas intentaban retirar el dinero.

Según las autoridades, en ese momento se les solicitaba conectar sus billeteras de criptomonedas para autorizar una supuesta "pequeña transacción de prueba".

Tras realizarla, los fondos eran transferidos y desaparecían de las cuentas de las víctimas. Luego, los usuarios eran bloqueados y perdían el acceso a la plataforma.

La investigación determinó que el principal organizador de la red sería un especialista en informática de 25 años, quien habría reclutado a más de 46 ciudadanos ucranianos.

Los integrantes trabajaban en oficinas ubicadas en Kiev y ciudades cercanas. Algunos se encargaban de desarrollar y mantener los sitios web fraudulentos, mientras que otros tenían la tarea de mantener el contacto con las víctimas y lograr que permanecieran dentro del sistema el mayor tiempo posible.

La estructura también contaba con personas dedicadas a la administración de las oficinas y a tareas de seguridad.

Cómo la investigación pudo avanzar rápidamente

Uno de los principales avances de la investigación se produjo cuando los investigadores lograron rastrear parte de la infraestructura tecnológica utilizada por la organización hasta Países Bajos.

Las autoridades consiguieron acceder a servidores y a una base de datos que contenía información sobre las operaciones de la red.

Entre los registros encontrados había nombres de víctimas, direcciones de billeteras de criptomonedas, montos presuntamente sustraídos, comunicaciones internas y datos sobre el funcionamiento de las plataformas falsas.

La Policía de Ucrania realizó 34 allanamientos hasta el momento como parte del operativo. Durante los procedimientos fueron incautadas:

computadoras

teléfonos celulares

documentos

dinero en efectivo

vehículos

Sin embargo, la investigación todavía está en curso. Las autoridades buscan identificar a otras personas que podrían haber participado de la organización, localizar a nuevas víctimas y establecer con mayor precisión cuánto dinero y cuántas criptomonedas fueron robados.

El caso vuelve a poner el foco sobre una modalidad de fraude que combina ingeniería social, plataformas digitales falsas y manipulación de información financiera para generar confianza en las víctimas antes de quedarse con sus fondos.