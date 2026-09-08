En las últimas 24 horas, la sexta cripto más importante descendió 1,06%. Cómo son los precios de otras divisas digitales y dólares digitales

Solana destaca por su algoritmo Proof of History, que ofrece mayor escalabilidad y menores costos operativos que Ethereum para aplicaciones descentralizadas.

El mercado cripto global alcanzó los u$s2,68 billones este 8 de septiembre, con una dominancia del 58,84% para Bitcoin y del 11,31% para Ethereum.

Solana cotiza a u$s103,29 tras un descenso diario del 1,06%, manteniéndose como la sexta criptomoneda líder con una capitalización de u$s60.542 millones.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un descenso de 1,06% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s103,29, con una capitalización de mercado de u$s60.542,15 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,68 billones de capitalización este martes 8 de septiembre, con 39.642 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, las criptomonedas mostraron un decrecimiento del -0,54% en las últimas 24 horas. Bitcoin alcanza un 58,84% de dominancia del mercado cripto, Ethereum un 11,31%, y las demás criptomonedas un 29,85%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, martes 8 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.472,22 (-0,90%)

Ethereum: u$s2.483,61 (-0,06%)

BNB: u$s750,54 (1,02%)

Ripple: u$s1,42 (1,52%)

Solana: u$s103,29 (-1,06%)

Cardano: u$s0,22 (0,08%)

Polkadot: u$s1,10 (3,13%)

Dogecoin: u$s0,09 (-0,48%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel nacional, estas son las otizaciones en pesos de las principales criptomonedas según las exchanges líderes al martes 8 de septiembre:

Bitcoin: $125,90 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.248,22

Solana: $164.145,90

Cardano: $351,06

Polkadot: $1.742,55

Dogecoin: $142,59

Polygon: $153,87

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este martes 8 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.591,68

USDC: $1.589,70

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.