La semana que puede definir la tasa de la Reserva Federal (FED) de EE.UU.ya empezó, y el petróleo es protagonista. Todos los detalles, a continuación

La inflación de agosto en Argentina y el dato del IPC en Estados Unidos son las referencias clave que definirán el rumbo de los mercados esta semana.

El mercado local argentino operó con baja liquidez por el feriado en Estados Unidos, con el índice S&P Merval retrocediendo un 0,3% en la jornada.

El petróleo subió a 98 dólares por barril debido a tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz y la decisión de la OPEP+ de congelar su producción.

El mercado local argentino empezó la semana con un volumen muy acotado debido al feriado del Labor Day (Día del Trabajo) en los Estados Unidos, que mantuvo cerrados los mercados bursátiles en Nueva York.

La falta de la principal referencia internacional acotó notablemente la liquidez en el mercado local durante toda la rueda.

En este contexto, el índice S&P Merval cedió un leve 0,3% en pesos, sin definiciones de peso ante la ausencia de una guía externa clara.

En la renta fija local, los Bonares se movieron con cautela, en un contexto donde el indicador de Riesgo País se ubica en torno a los 490 puntos básicos.

Pese a la inactividad en los Estados Unidos, los mercados globales siguieron de cerca el avance del petróleo, que continuó siendo el gran protagonista de la jornada.

Los futuros de los índices neoyorquinos operaron con sesgo dispar, con caídas de hasta 0,6% en el Dow Jones, anticipando cierta cautela de cara a la reapertura del martes.

Cómo el petróleo repunta cerca de los 98 dólares por la tensión en Ormuz

Los mercados de materias primas registraron movimientos de consideración, impulsados por novedades tanto geopolíticas como de política monetaria.

El petróleo extendió su racha alcista de los últimos días luego de confirmarse nuevos ataques a buques petroleros en el Estrecho de Ormuz.

El barril de Brent subió 1,1% y cotizó en u$s97,31, tras alcanzar picos intradiarios de u$s98,06, mientras que el WTI estadounidense avanzó 1,3% hasta los u$s92,65.

El movimiento alcista estuvo además respaldado por la resolución de la OPEP+, adoptada el domingo, de congelar sus cuotas de producción para octubre, suspendiendo así la fase de aumentos graduales que venía aplicando el cartel.

Esta decisión conjunta —tensión militar en un paso estratégico clave y freno a la oferta— reforzó la presión alcista sobre los precios del crudo a nivel global.

Los analistas remarcan que, de sostenerse, este nivel de precios podría empezar a impactar en las perspectivas de inflación de las principales economías desarrolladas.

Por qué el oro retrocede ante la firmeza del dólar global

En paralelo, el oro al contado (Spot Gold) cedió terreno hasta la zona de los u$s4.403 la onza, reaccionando a la firmeza del dólar global tras el sólido reporte de empleo en los Estados Unidos conocido el viernes.

El metal precioso retrocedió 0,6%, en una corrección que obedeció directamente al fortalecimiento del dólar frente a la difusión de las 162.000 nóminas no agrícolas creadas en agosto en Estados Unidos.

Este dato, conocido como reporte de Nóminas No Agrícolas (NFP), resultó más sólido de lo esperado por el mercado y elevó las probabilidades de un ajuste de tasas por parte de la Reserva Federal al 60%.

Cuando las expectativas de suba de tasas se fortalecen, el dólar tiende a apreciarse y el oro, que no genera rendimiento propio, suele perder atractivo relativo para los inversores.

Este comportamiento inverso entre ambos activos volvió a confirmarse en la última rueda.

El movimiento del oro contrasta con la tendencia alcista que había mostrado el metal en las semanas previas, impulsada por la búsqueda de refugio ante la incertidumbre geopolítica.

La agenda de la semana: todos los ojos puestos en la inflación

Con el feriado en Nueva York como condicionante operativo, los inversores en la Argentina mantienen la mirada puesta en las definiciones macroeconómicas que marcarán los próximos días.

El catalizador más relevante para la plaza local llegará este jueves 10 de septiembre, cuando el INDEC dé a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Un dato que confirme la desaceleración de la inflación núcleo reforzará el incentivo a las posiciones de tasa fija y aportará mayor previsibilidad a las curvas en pesos de cara al último trimestre del año.

En el plano internacional, la atención estará completamente volcada hacia el dato del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de agosto en Estados Unidos, que se publicará el miércoles.

Esta lectura inflacionaria será la última gran variable que evaluará el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC), encabezado por Kevin Warsh, antes de su esperada decisión de tasas de interés, prevista para la reunión del 15 y 16 de septiembre.

Con este calendario cargado de definiciones, tanto local como internacionalmente, la semana se perfila como una de las más relevantes del mes para los mercados financieros.

Wall Street reanuda operaciones con la mira en la FED

Tras el freno bursátil por el Labor Day, las bolsas neoyorquinas retomarán la actividad este martes, y dejará atrás una jornada sin cotización que limitó las referencias para el resto de los mercados globales.

La reapertura llega en un momento clave, con los inversores atentos a cómo digerirá el mercado el salto reciente del petróleo y su eventual impacto sobre las expectativas inflacionarias en Estados Unidos.

La combinación de un crudo en niveles elevados y un mercado laboral que sigue mostrando fortaleza complica el escenario para quienes esperaban una baja de tasas más agresiva por parte de la Fed.

En este contexto, el dato de inflación del miércoles cobra una relevancia adicional, ya que podría inclinar la balanza hacia una postura más cautelosa del banco central norteamericano.

Para el mercado argentino, la combinación de la agenda local del IPC y la definición de la Fed en Estados Unidos configura una semana bisagra, con el volumen operativo normalizándose recién a partir de la reapertura de Wall Street.