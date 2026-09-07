Banco Provincia lanzó 'Aventura Cuenta DNI', un juego que reparte 10.000 premios de hasta $40.000 en descuentos por su aniversario número 204

Por la "Semana del Cliente", suma 24 cuotas en Provincia Compras y 30% de ahorro el 11 de septiembre.

El juego "Aventura Cuenta DNI" ofrece 10.000 premios y un sorteo tecnológico, buscando fidelizar a 10M de clientes.

Banco Provincia lanzó un juego en Cuenta DNI por su 204° aniversario: hasta 40% de descuento y $40.000 de reintegro.

Como parte de la celebración por sus 204 años –cumplidos este domingo 6 de septiembre–, Banco Provincia lanzó una propuesta especial para los usuarios de Cuenta DNI que combina entretenimiento y ahorro.

Del 6 al 10 de septiembre, la entidad puso en marcha un juego digital dentro de la aplicación que permite acceder a descuentos de hasta 40%, con reintegros de hasta $40.000.

La iniciativa forma parte de la denominada Semana del Cliente, una campaña con la que la banca pública bonaerense busca reconocer a quienes utilizan sus productos y servicios a través de beneficios exclusivos, promociones y experiencias digitales.

Se trata de una de las acciones de fidelización más importantes del año para la entidad, que además coincide con un aniversario redondo en la historia del banco, fundado originalmente en 1822 como Banco de Buenos Ayres.

La propuesta busca reforzar el vínculo con los más de 10 millones de clientes que utilizan la billetera digital de manera habitual.

Todos los detalles de la acción están disponibles en la web oficial del banco, dentro de la sección dedicada al especial por el aniversario.

Cómo funciona el juego Aventura Cuenta DNI

La principal novedad de esta acción es el juego interactivo "Aventura Cuenta DNI", al que se accede desde un banner dentro de la propia aplicación.

La mecánica es simple: primero hay que ingresar a Cuenta DNI durante el período de vigencia de la promoción y tocar el banner que lleva directamente al juego.

Una vez dentro, el usuario debe avanzar por las distintas estaciones del recorrido, resolviendo el desafío que aparece en cada una de las etapas.

Según el resultado obtenido, el jugador puede continuar avanzando o deberá esperar hasta el día siguiente para volver a intentarlo, ya que el sistema habilita una oportunidad por día durante los cinco días que dura la promoción.

Quienes logren completar el recorrido acceden a uno de los 10.000 premios disponibles, que otorgan un 40% de descuento en compras, con un tope de reintegro de $40.000.

Este beneficio podrá utilizarse en cualquier comercio que acepte Cuenta DNI como medio de pago, entre el 14 y el 30 de septiembre.

Un sorteo adicional de premios tecnológicos

Además del descuento garantizado para quienes completen el recorrido, todos los participantes de "Aventura Cuenta DNI" quedan automáticamente anotados en un sorteo de premios tecnológicos.

Este sorteo se realizará el viernes 11 de septiembre a las 15 horas, mediante un sistema informático aleatorio y ante la presencia de un escribano que certificará la transparencia del proceso.

Los potenciales ganadores serán contactados por correo electrónico dentro de los dos días hábiles posteriores a la fecha del sorteo.

La convocatoria generó una respuesta inmediata entre los usuarios: en menos de 48 horas desde el lanzamiento, ya habían participado más de 125.000 personas.

Este nivel de participación confirma el fuerte engagement que genera este tipo de propuestas gamificadas dentro del ecosistema de Cuenta DNI.

Las condiciones completas de la mecánica y el sorteo pueden consultarse en la página oficial del aniversario de Banco Provincia.

Cuenta DNI lanza la promoción Aventura Cuenta DNI (Fuente: Imagen creada con IA)

Más beneficios dentro de la Semana del Cliente

La campaña de aniversario no se limita al juego digital, sino que incluye otras promociones destacadas para los clientes de la entidad.

A través de Provincia Compras, el banco habilitó hasta 24 cuotas sin interés en productos de toda la tienda online, disponibles durante todos los días que dure la acción.

También se sumó una promoción especial del programa de beneficios mesumo, que ofrece 25% de ahorro en puntos para acceder a vouchers gastronómicos.

Esta combinación de descuentos, financiación extendida y beneficios en programas de fidelización busca ampliar el alcance de la celebración más allá del juego interactivo.

Cada una de estas propuestas está pensada para distintos perfiles de consumo, desde compras de mayor valor hasta el uso cotidiano en gastronomía.

Cómo el cierre coincide con el Día del Maestro

El cierre de la celebración por el aniversario número 204 de Banco Provincia coincidirá con el Día del Maestro, que se conmemora el 11 de septiembre.

Ese día, quienes paguen con Cuenta DNI en comercios gastronómicos adheridos podrán acceder a un descuento de 30%, con un tope de reintegro de $15.000 por persona.

Esta promoción puntual se suma como un cierre especial a una semana cargada de beneficios para los clientes de la entidad bonaerense.

De esta manera, Banco Provincia busca transformar su aniversario en una de las principales acciones de fidelización del año, combinando descuentos, financiación, premios y propuestas de participación digital.

La estrategia refleja el interés creciente de la banca pública bonaerense por sumar dinámicas de gamificación a sus herramientas digitales más utilizadas, en un contexto de fuerte competencia entre billeteras virtuales en la Argentina.