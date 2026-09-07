El proyecto Kaspa avanza con la integración de tecnología Rust y contratos inteligentes para optimizar su rendimiento y escalabilidad cripto

Invertir en el token implica alta volatilidad y riesgo, dada su liquidez concentrada en pocas plataformas de intercambio.

Este activo se impulsó por avances en su software Rust, contratos inteligentes y el crecimiento de su red PoW BlockDAG.

En un contexto donde las principales referencias del mercado cripto operan con movimientos laterales, Kaspa (KAS) volvió a captar la atención de los inversores al registrar una suba acumulada cercana al 38% en los últimos siete días.

La cotización del activo pasó de testear un piso en el rango de los u$s0,022 a quebrar la resistencia psicológica de los u$s0,030, consolidando un valor en torno a los u$s0,0306 y una capitalización de mercado que ronda los u$s850 millones, según datos de CoinMarketCap a septiembre de 2026.

Este comportamiento alcista no resulta aislado dentro del historial de la moneda. Tal como analizó iProUP en sus coberturas de 2024 al identificarla como un competidor técnico de Bitcoin, el proyecto se apoya en un protocolo Proof-of-Work (PoW) que prescinde de preminados y utiliza una estructura de grafo acíclico dirigido (BlockDAG / GHOSTDAG).

Dicho diseño busca resolver el trilema de la industria al permitir el procesamiento simultáneo de múltiples bloques sin comprometer la descentralización.

El reciente rebote semanal obedeció a una convergencia de catalizadores en su desarrollo de software, la dinámica de su red de minería y una reacción técnica tras tocar soportes críticos.

Cotización de Kaspa (Fuente: CoinMarketCap)

¿Qué factores técnicos impulsaron el salto semanal de la cotización?

El movimiento de precios coincidió con avances concretos en la hoja de ruta operativa del protocolo, que reavivaron el interés tanto de desarrolladores como de participantes del ecosistema:

Evolución del cliente en Rust (Kaspad): La red profundizó las pruebas para completar la migración integral de su código a Rust. Esta actualización apunta a incrementar la capacidad de procesamiento de 1 a 10 bloques por segundo (BPS) , lo que multiplicaría la velocidad transaccional conservando el esquema de consenso original.

Proyección de contratos inteligentes: Las líneas de desarrollo orientadas a incorporar contratos inteligentes y emisión de tokens sobre su arquitectura BlockDAG generaron expectativas sobre una futura ampliación de casos de uso descentralizados en su capa principal.

Crecimiento de la potencia de cómputo: El hashrate de la red mantuvo una trayectoria ascendente impulsada por la incorporación de equipamiento ASIC especializado. Este factor tiende a restringir la presión de venta en el mercado al contado, ya que los operadores de minería suelen retener sus recompensas a la espera de mejores márgenes de amortización de infraestructura.

Rebote por compresión técnica: Tras acumular semanas de volatilidad comprimida en torno a los u$s0,022 y u$s0,024, la ruptura con volumen del rango medio activó órdenes automáticas de compra y la consecuente liquidación de posiciones vendedoras apalancadas.

¿Qué variables deben evaluar los inversores frente a la volatilidad del activo?

A pesar del impulso reciente y la atención que despierta su arquitectura tecnológica, los analistas de mercado remarcan que las altcoins de mediana capitalización presentan un perfil de riesgo sustancialmente más elevado que los activos consolidados de la plaza digital.

El precio de Kaspa continúa expuesto a bruscas correcciones de corto plazo, comunes tras rallies de dos dígitos donde se ejecutan tomas de ganancias generalizadas.

Asimismo, la liquidez del token se concentra en un grupo determinado de plataformas de intercambio, manteniendo abierta la especulación recurrente en torno a su eventual listado en los exchanges globales de mayor volumen.

Por estas características operativas, las fluctuaciones de precio demandan cautela y una gestión patrimonial estricta. Cualquier posicionamiento en activos descentralizados requiere entender que los rendimientos pasados no aseguran desempeños futuros y que la exposición debe ajustarse a la capacidad individual para absorber pérdidas.

El presente artículo tiene fines exclusivamente informativos y periodísticos, y no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de ningún activo digital. Las criptomonedas son instrumentos altamente volátiles, especulativos y conllevan el riesgo de pérdida total del capital invertido, por lo que su operatoria está dirigida exclusivamente a perfiles con alta tolerancia al riesgo.