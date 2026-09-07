La criptomoneda número tres bajó 0,84% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

A pesar de desafíos legales como las demandas de la SEC, XRP mantiene su rol clave en el sector financiero.

Según el panel de Binance, XRP, la cuarta criptomoneda líder, bajó 0,84% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s1,40, con una capitalización de mercado de u$s87.686,84 millones.

La industria global de criptomonedas llega a u$s0 de capitalización este lunes 7 de septiembre, con 0 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del 0% en el último día. Bitcoin lidera con un 0% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 0%. Las demás criptomonedas representan el 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al lunes 7 de septiembre son:

Bitcoin: u$s79.083,88 (-0,76%)

Ethereum: u$s2.485,44 (0,07%)

BNB: u$s743,82 (-0,15%)

Ripple: u$s1,40 (-0,84%)

XRP: u$s104,38 (-1,58%)

Cardano: u$s0,22 (1,53%)

Polkadot: u$s1,06 (9,99%)

Dogecoin: u$s0,09 (1,61%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al lunes 7 de septiembre:

Bitcoin: $126,78 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.224,57

XRP: $166.084,30

Cardano: $351,55

Polkadot: $1.673,63

Dogecoin: $143,98

Polygon: $153,79

Asimismo, este lunes 7 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.587,10

DAI: $1.589,76

USDC: $1.588,30

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP se destaca como una de las criptomonedas más populares, desarrollada por la empresa Ripple. Nacida en 2012 gracias a Chris Larsen y Jed McCaleb, tiene como objetivo optimizar los pagos internacionales, mejorando velocidad y reduciendo costos, problemas comunes en los sistemas tradicionales de transferencias.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no utiliza minería mediante Proof of Work ni validación Proof of Stake. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que facilita transacciones rápidas y eficaces, procesando hasta 1.500 transacciones por segundo, superando a Bitcoin y Ethereum.

Ripple, como empresa respaldante, ha logrado colaboraciones clave con bancos y entidades financieras globales. Esto permite a XRP apoyar pagos internacionales rápidos y económicos, impulsando su adopción en el sector financiero.

Aunque se ha cuestionado a XRP por su centralización y el control ejercido por Ripple, ha mostrado ser una herramienta eficiente y económica para pagos. Ripple sigue fortaleciendo la red invirtiendo en infraestructura y seguridad, aumentando la confianza en el ecosistema.

A pesar de retos legales como las demandas de la SEC, XRP conserva su lugar como una de las criptomonedas principales y un pilar en los pagos internacionales.