Con una merma del 1,44% en las últimas 24 horas, la sexta criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Solana se destaca frente a Ethereum por su tecnología Proof of History, que abarata costos y agiliza miles de transacciones por segundo.

En Argentina, Bitcoin alcanza los $126,81 millones de pesos y el dólar cripto USDT se ubica en $1.587,90 en las principales plataformas.

La cotización de criptomonedas registra bajas este lunes: Bitcoin cotiza a u$s79.096 y Solana cae un 1,44% para ubicarse en u$s104,41.

Solana, con una capitalización de u$s61.204,39 millones, registró un retroceso de 1,44% en las últimas 24 horas, llegando a u$s104,41 este lunes, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,69 billones de capitalización este lunes 7 de septiembre, de acuerdo con CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -0,42% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,01%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,72%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 7 de septiembre, las criptomonedas líderes reflejan los siguientes valores promedio en dólares a nivel mundial:

Bitcoin: u$s79.096,53 (-0,74%)

Ethereum: u$s2.485,84 (0,08%)

BNB: u$s743,87 (-0,15%)

Ripple: u$s1,40 (-0,83%)

Solana: u$s104,41 (-1,44%)

Cardano: u$s0,22 (1,54%)

Polkadot: u$s1,06 (9,80%)

Dogecoin: u$s0,09 (1,66%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según las plataformas de intercambio argentinas más importantes, las criptomonedas principales tienen los siguientes precios en pesos al lunes 7 de septiembre:

Bitcoin: $126,81 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.224,57

Solana: $166.084,30

Cardano: $351,55

Polkadot: $1.673,63

Dogecoin: $143,98

Polygon: $153,79

En otro orden, este lunes 7 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.587,90

DAI: $1.589,85

USDC: $1.588,50

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un relato de innovación en el ámbito de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, Solana nació con la idea de resolver problemas de escalabilidad que afectan a otras cadenas de bloques como Bitcoin y Ethereum.

El proyecto se destaca por introducir un concepto innovador llamado "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que permite ordenar transacciones antes de ser confirmadas, mejorando significativamente la velocidad y reduciendo costos.

A diferencia de Ethereum, cuya red en su estado original procesaba unas 15 transacciones por segundo, Solana puede manejar miles, lo que la posiciona como una de las blockchains más rápidas del mercado.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana comenzó a posicionarse como una de las plataformas blockchain más rápidas y eficientes, con costos de transacción mucho más bajos que los de Ethereum.

Esto le permitió captar la atención de desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas, especialmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y tokens no fungibles (NTF), donde los altos costos de gas de Ethereum habían generado críticas.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente gracias a su combinación de rendimiento técnico y costos bajos. Aunque Ethereum sigue siendo la blockchain más consolidada para aplicaciones descentralizadas, Solana se ha convertido en una alternativa atractiva, especialmente para proyectos que requieren escalabilidad y rapidez.

A pesar de su éxito, Solana también ha enfrentado desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización, problemas que Ethereum ha manejado de manera diferente gracias a su mayor comunidad y un enfoque más maduro. Sin embargo, la comunidad y el equipo detrás de Solana han trabajado para abordar estas dificultades y fortalecer su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, con una visión clara de democratizar el acceso a las tecnologías descentralizadas. Su crecimiento continuo refleja un esfuerzo por equilibrar velocidad, costo y seguridad, marcando un camino innovador que desafía el liderazgo de Ethereum en el mundo cripto.