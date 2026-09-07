En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos permaneció sin variaciones. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Fue pionera en la tokenización (NFTs, stablecoins) y sentó las bases para la visión de una Web3.

Fundada por Vitalik Buterin en 2015, revolucionó la blockchain con dApps y contratos inteligentes.

Ethereum cotiza a u$s2.485,84 con leve subida del 0,08% en 24h y u$s303.338M de valor circulante.

Con un valor circulante de u$s303.338,70 millones, Ethereum subió un 0,08% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s2.485,84 este lunes, de acuerdo con los registros de Binance.

Este lunes 7 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,69 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.434 monedas.

Por lo tanto, las monedas digitales presentaron un crecimiento del -0,42% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,01%, Ethereum lo sigue con un 11,27%, y el resto suma un 29,72%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el lunes 7 de septiembre es:

Bitcoin: u$s79.096,53 (-0,74%)

Ethereum: u$s2.485,84 (0,08%)

BNB: u$s743,87 (-0,15%)

Ripple: u$s1,40 (-0,83%)

Solana: u$s104,41 (-1,44%)

Cardano: u$s0,22 (1,54%)

Polkadot: u$s1,06 (9,80%)

Dogecoin: u$s0,09 (1,66%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al lunes 7 de septiembre:

Bitcoin: $126,81 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.224,57

Solana: $166.084,30

Cardano: $351,55

Polkadot: $1.673,63

Dogecoin: $143,98

Polygon: $153,79

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 7 de septiembre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.587,90

DAI: $1.589,85

USDC: $1.588,50

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, revolucionó el panorama de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain para la descentralización monetaria, Ethereum expandió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A través de contratos inteligentes, Ethereum no solo permitió la ejecución de transacciones sin necesidad de intermediarios, sino que también creó un ecosistema capaz de albergar distintas aplicaciones, desde sistemas financieros hasta sectores como la salud y la logística.

En 2014, Ethereum llevó a cabo un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento oficial junto a su criptomoneda, Ether (ETH). Estos contratos inteligentes se convirtieron en la base del funcionamiento de la red, permitiendo realizar acuerdos automáticamente sin intervención humana, lo que trae consigo una mayor seguridad y eficiencia.

Ethereum también fue pionero en la tokenización, abriendo las puertas a nuevos tipos de activos digitales, como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Esta capacidad de crear y gestionar tokens representativos de valor, propiedad o derechos ha transformado mercados como el arte digital y el coleccionismo.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), se permitió la creación de blockchains independientes que replican su estructura, como BNB o Avalanche.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync fueron desarrolladas para optimizar las transacciones y reducir la congestión en la red principal, interactuando con Ethereum para mejorar su escalabilidad.

Finalmente, Ethereum introdujo la idea de la Web3, una Internet descentralizada que busca recuperar la privacidad, autonomía y control por parte de los usuarios.

Este nuevo modelo de Internet está basado en principios de transparencia, descentralización y la eliminación de intermediarios, como gobiernos y empresas, ofreciendo así una red más segura y equitativa para todos.