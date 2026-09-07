En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante bajó un 0,71%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más popular, cotiza este lunes a u$s79.114,02 en la pizarra de Binance, tras un retroceso de 0,71% en las últimas 24 horas, con un valor circulante de u$s1,59 billones.

CoinMarketCap registra este lunes 7 de septiembre una capitalización de u$s2,69 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.434 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas presentó un crecimiento del -0,41% en las últimas 24 horas. En cuanto a la participación de mercado, Bitcoin se mantiene en el 59,01%, Ethereum en el 11,27%, y el resto de criptomonedas representa el 29,72%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este lunes 7 de septiembre, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más destacadas son:

Bitcoin: u$s79.114,02 (-0,71%)

Ethereum: u$s2.484,83 (0,09%)

BNB: u$s744,12 (-0,14%)

Ripple: u$s1,40 (-0,85%)

Solana: u$s104,41 (-1,41%)

Cardano: u$s0,22 (1,58%)

Polkadot: u$s1,06 (9,49%)

Dogecoin: u$s0,09 (1,66%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este lunes 7 de septiembre:

Bitcoin: $126,78 millones

Ethereum: $3,95 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.224,57

Solana: $166.084,30

Cardano: $351,55

Polkadot: $1.673,63

Dogecoin: $143,98

Polygon: $153,79

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este lunes 7 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.586,90

DAI: $1.589,96

USDC: $1.588,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que facilita la recepción de transferencias en pesos para fondear la cuenta y realizar compras de criptomonedas.

Luego, solo es necesario seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. También se pueden usar tarjetas de crédito como método de pago, gracias a servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges permiten intercambiar activos digitales y enviarlos mediante QR o claves públicas a otras billeteras.

Otra alternativa para adquirir criptomonedas es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan directamente.

En este método, se pueden usar diversos medios de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es clave analizar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha recibido numerosas denuncias de los usuarios.

Esto se debe a que suelen carecer de sistemas de detección para proteger a los usuarios de estafas y fraudes.