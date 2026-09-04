Con una merma del 3,58% en las últimas 24 horas, la cuarta criptomoneda sigue a la baja. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Bitcoin y Ethereum lideran el sector; se detallan cotizaciones de otras criptos y stablecoins en pesos argentinos.

El mercado de criptomonedas supera u$s2,67 billones con descensos; XRP cotiza a u$s1,40 tras caer 3,58%.

Este viernes, XRP alcanzó los u$s1,40 tras un descenso de 3,58% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s87.838,82 millones, de acuerdo con Binance.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,67 billones este viernes 4 de septiembre, según el monitoreo de 39.408 monedas en CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un -1,86% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 59,68%, Ethereum logró un 11,20%, y las demás monedas un 29,12%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 4 de septiembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.424,41 (-2,21%)

Ethereum: u$s2.455,40 (-2,15%)

BNB: u$s716,91 (-0,66%)

Ripple: u$s1,40 (-3,58%)

XRP: u$s101,51 (-2,86%)

Cardano: u$s0,21 (-2,29%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,95%)

Dogecoin: u$s0,08 (-4,04%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 4 de septiembre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $127,66 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.226,17

XRP: $161.651,20

Cardano: $340,52

Polkadot: $1.357,96

Dogecoin: $134,58

Polygon: $146,84

Además, al viernes 4 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.584,30

DAI: $1.587,87

USDC: $1.584,80

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una criptomoneda desarrollada por Ripple en 2012, fue creada por Chris Larsen y Jed McCaleb. Su enfoque principal es optimizar los pagos internacionales, ofreciendo una solución rápida y rentable frente a los sistemas tradicionales.

XRP no depende de minería ni utiliza mecanismos como el Proof of Work. En su lugar, emplea un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que procesa hasta 1.500 transacciones por segundo, superando significativamente a Bitcoin y Ethereum.

La empresa Ripple ha trabajado con bancos y entidades financieras para implementar XRP como una herramienta para pagos transfronterizos eficientes y económicos.

A pesar de las críticas hacia su centralización, XRP ha demostrado ser una alternativa efectiva. Ripple ha seguido mejorando la seguridad y el rendimiento de la red.

Pese a los conflictos legales con la SEC, XRP permanece como una opción clave en los pagos globales.