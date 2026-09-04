En las últimas 24 horas, la sexta cripto más relevante bajó un 2,44%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

A pesar de desafíos técnicos previos, la blockchain busca consolidarse frente a Ethereum ofreciendo una infraestructura económica para apps descentralizadas.

El ecosistema de Solana, fundado por Anatoly Yakovenko, se destaca por su mecanismo Proof of History que permite mayor velocidad que redes como Ethereum.

Solana cotiza a u$s101,53 tras registrar una baja del 2,44% en las últimas 24 horas, en un mercado cripto global con un retroceso diario del 1,56%.

Solana bajó 2,44% en las últimas 24 horas, situándose en u$s101,53 por unidad este viernes, con una capitalización de u$s59.430,05 millones, según Binance.

Este viernes 4 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,67 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.408 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del -1,56% en el último día. Bitcoin lidera la dominancia del mercado cripto con una participación del 59,67%, seguido de Ethereum con un 11,20%. Las restantes monedas alcanzan un 29,13%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes viernes 4 de septiembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s79.446,15 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.451,55 (-1,56%)

BNB: u$s716,89 (-0,54%)

Ripple: u$s1,40 (-3,07%)

Solana: u$s101,53 (-2,44%)

Cardano: u$s0,21 (-1,91%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al viernes 4 de septiembre:

Bitcoin: $127,75 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.226,17

Solana: $161.651,20

Cardano: $340,52

Polkadot: $1.357,96

Dogecoin: $134,58

Polygon: $146,84

Además, al viernes 4 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina registran las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.583,40

DAI: $1.588,57

USDC: $1.584,80

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que ha revolucionado la tecnología descentralizada. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, fundó el proyecto en 2017 con el objetivo de superar las limitaciones de escalabilidad de redes como Ethereum y Bitcoin.

El elemento diferenciador de Solana es su mecanismo "Proof of History" (Prueba de Historia), que optimiza el orden de las transacciones, reduciendo costos y aumentando la velocidad. Ethereum, por ejemplo, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo en sus primeros años, mientras que Solana puede gestionar miles, consolidándose como una red mucho más eficiente.

El lanzamiento de la red principal de Solana en 2020 marcó un hito en el sector blockchain, permitiendo el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución económica y veloz frente a los altos costos de gas de Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido rápidamente, atrayendo desarrolladores interesados en aprovechar su escalabilidad y rendimiento. Aunque Ethereum sigue siendo líder por su adopción global, Solana se posiciona como una opción atractiva para proyectos que necesitan alta capacidad y bajos costos.

No obstante, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. A pesar de ello, su equipo y comunidad han trabajado arduamente para fortalecer la infraestructura y superar estos obstáculos.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y accesibilidad, y posicionándose como un fuerte competidor de Ethereum en el ecosistema cripto.