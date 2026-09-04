En las últimas 24 horas, la criptomoneda número dos bajó 1,56%. Las cotizaciones de de otras divisas digitales y dólares cripto

Ethereum, la segunda criptomoneda líder, reporta un descenso de 1,56% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este viernes a u$s2.451,55, con una capitalización de mercado de u$s299.133,82 millones.

Este viernes 4 de septiembre, las criptomonedas logran una capitalización total de u$s2,67 billones, según los datos de CoinMarketCap, que monitorea 39.408 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un -1,56% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,67%, mientras que Ethereum posee un 11,20%, y las otras monedas sumaron el 29,13%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al día viernes 4 de septiembre, estas son las cotizaciones promedio en dólares de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s79.446,15 (-1,78%)

Ethereum: u$s2.451,55 (-1,56%)

BNB: u$s716,89 (-0,54%)

Ripple: u$s1,40 (-3,07%)

Solana: u$s101,53 (-2,44%)

Cardano: u$s0,21 (-1,91%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,89%)

Dogecoin: u$s0,08 (-3,50%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En Argentina, las criptomonedas más relevantes se negocian hoy, viernes 4 de septiembre, en las principales plataformas a los siguientes precios en pesos:

Bitcoin: $127,75 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.226,17

Solana: $161.651,20

Cardano: $340,52

Polkadot: $1.357,96

Dogecoin: $134,58

Polygon: $146,84

En otro orden, este viernes 4 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.583,40

DAI: $1.588,57

USDC: $1.584,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, representó una revolución en el mundo de la blockchain.

Si bien Bitcoin demostró la posibilidad de usar la blockchain para la creación de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la idea de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan mediante contratos inteligentes.

Estos contratos permiten que las transacciones y acuerdos se ejecuten de forma automática, sin necesidad de intermediarios, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia al ecosistema.

El proyecto fue financiado en 2014 mediante un exitoso crowdfunding, lo que permitió que se lanzara al mercado con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes, que son programas autoejecutables, fueron clave para la automatización de acuerdos y transacciones, permitiendo que la red Ethereum se expandiera más allá de las simples transferencias de dinero.

Además, Ethereum popularizó el concepto de tokenización, que permite crear activos digitales como las stablecoins, que están respaldadas por monedas tradicionales, y los NFT, que han transformado el mercado del arte y los coleccionables digitales.

Gracias a Ethereum, se ha abierto un mundo de posibilidades para la creación y comercialización de activos en la blockchain.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos como BNB y Avalanche se desarrollaran sobre la misma infraestructura, favoreciendo la interoperabilidad entre redes.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync mejoraron la escalabilidad de Ethereum, reduciendo los costos de las transacciones y aumentando su velocidad.

Ethereum también ha sido clave en el avance hacia la Web3, una Internet descentralizada que pone el control de los datos y las transacciones en manos de los usuarios.

Este modelo elimina a los intermediarios, como gobiernos y grandes corporaciones, y permite una experiencia web más libre, segura y autónoma.