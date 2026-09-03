La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un alza del 4,55% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Su tecnología Proof of History impulsa DeFi y NFT, posicionándola como competidor clave pese a desafíos de red.

Solana es una blockchain fundada por Anatoly Yakovenko en 2017 que supera a Ethereum en velocidad y eficiencia.

El mercado global de criptomonedas crece un 4,08% a u$s2,71 billones, con Solana destacando al subir 4,55% a u$s104,09.

Solana, la sexta mayor criptomoneda, subió un 4,55% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s104,09, con un circulante de u$s60.922,66 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 3 de septiembre una capitalización de u$s2,71 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 4,08% en las últimas 24 horas. Bitcoin mantiene una dominancia en el mercado del 59,80%, Ethereum ocupa un 11,21%, y el resto de las criptomonedas representan un 28,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 3 de septiembre, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.814,18 (4,31%)

Ethereum: u$s2.494,90 (3,98%)

BNB: u$s719,86 (4,63%)

Ripple: u$s1,46 (8,95%)

Solana: u$s104,09 (4,55%)

Cardano: u$s0,22 (12,35%)

Polkadot: u$s0,89 (3,83%)

Dogecoin: u$s0,09 (9,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las principales criptomonedas en Argentina tienen los siguientes precios en pesos, según las exchanges locales más relevantes al jueves 3 de septiembre:

Bitcoin: $129,93 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.322,99

Solana: $166.009,50

Cardano: $351,79

Polkadot: $1.413,76

Dogecoin: $141,71

Polygon: $150,83

En tanto, este jueves 3 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina tienen las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.593,86

USDC: $1.589,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.