La segunda criptomoneda más popular subió 3,98% en 24 horas. Cómo se movió el precio de otras monedas digitales y dólares cripto

Esta plataforma destaca por sus contratos inteligentes y soluciones de capa 2 que permiten crear aplicaciones descentralizadas sin intermediarios.

El mercado global de criptomonedas creció un 4,08% en la jornada, con Bitcoin liderando el sector al concentrar el 59,80% de la dominancia total.

Ethereum registró un alza del 3,98% este jueves y cotiza a u$s2.494,90, consolidando una capitalización de mercado de u$s304.416,09 millones.

Ethereum, con una capitalización de u$s304.416,09 millones, registró un aumento de 3,98% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.494,90 este jueves, según Binance.

CoinMarketCap registra este jueves 3 de septiembre una capitalización de u$s2,71 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.393 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 4,08% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,80%, Ethereum ocupa un 11,21%, y el resto representa un 28,99%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 3 de septiembre es:

Bitcoin: u$s80.814,18 (4,31%)

Ethereum: u$s2.494,90 (3,98%)

BNB: u$s719,86 (4,63%)

Ripple: u$s1,46 (8,95%)

Solana: u$s104,09 (4,55%)

Cardano: u$s0,22 (12,35%)

Polkadot: u$s0,89 (3,83%)

Dogecoin: u$s0,09 (9,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este jueves 3 de septiembre:

Bitcoin: $129,93 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.322,99

Solana: $166.009,50

Cardano: $351,79

Polkadot: $1.413,76

Dogecoin: $141,71

Polygon: $150,83

En tanto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina presentan este jueves 3 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.589,20

DAI: $1.593,86

USDC: $1.589,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum nació en 2015 gracias al trabajo de Vitalik Buterin y su equipo, quienes buscaron ir más allá de lo que Bitcoin había logrado con su blockchain descentralizada.

Ethereum ofreció algo más que una moneda: permitió la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps), las cuales utilizan contratos inteligentes para automatizar procesos de forma segura y sin necesidad de intermediarios.

Estos contratos se ejecutan de manera autónoma cuando se cumplen ciertas condiciones, lo que añade una capa de confianza al sistema.

El proyecto Ethereum fue financiado con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y a partir de ahí se lanzó al mundo con su criptomoneda, Ether (ETH), que rápidamente ganó adopción.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar de la red, permitiendo que cualquier tipo de acuerdo o transacción se realice de forma directa entre las partes, sin depender de bancos o autoridades.

Además, Ethereum popularizó la tokenización, un proceso que permitió la creación de activos digitales representados por tokens.

Entre estos activos se destacan las stablecoins, cuya paridad con monedas tradicionales las hace más estables, y los NFT, que han reconfigurado la forma en que entendemos el arte digital y la propiedad en línea.

Otro de los avances más importantes fue la creación de la Ethereum Virtual Machine (EVM), que permitió que otros proyectos crearan redes basadas en la misma estructura, como las plataformas BNB y Avalanche.

Además, Ethereum introdujo soluciones de capa 2, como Optimism y zkSync, que mejoran la eficiencia y escalabilidad de la red principal, permitiendo procesar más transacciones de manera más económica.

Ethereum ha sido clave en el desarrollo de la Web3, la visión de una Internet descentralizada que prioriza la privacidad y el control por parte de los usuarios.

Con la eliminación de intermediarios, Ethereum ha propuesto una alternativa a la estructura centralizada de la web tradicional, abriendo nuevas oportunidades para un futuro más autónomo y transparente.