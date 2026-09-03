En las últimas 24 horas, la criptodivisa más relevante subió un 4,32%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Compre criptomonedas de forma segura en Argentina a través de exchanges reguladas por CNV, como Binance o Bitget, para evitar riesgos.

Bitcoin domina el 59,79% del mercado; Ethereum, BNB y Ripple, entre otras cripto, cotizan al alza en dólares y pesos argentinos.

Bitcoin superó los u$s80.800 con un alza del 4,32%; el mercado de criptomonedas global creció 4,06% a u$s2,71 billones.

Con una capitalización de mercado de u$s1,62 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, subió 4,32% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s80.841,27 este jueves, de acuerdo con Binance.

El jueves 3 de septiembre, la capitalización total del mercado de criptomonedas asciende a u$s2,71 billones, según el panel de CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 4,06% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,79%, Ethereum ocupa un 11,21%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al jueves 3 de septiembre son:

Bitcoin: u$s80.841,27 (4,32%)

Ethereum: u$s2.492,14 (3,99%)

BNB: u$s719,82 (4,62%)

Ripple: u$s1,46 (8,80%)

Solana: u$s104,09 (4,53%)

Cardano: u$s0,22 (12,33%)

Polkadot: u$s0,89 (3,89%)

Dogecoin: u$s0,09 (9,12%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, jueves 3 de septiembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $129,52 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $0

Solana: $166.009,50

Cardano: $351,79

Polkadot: $1.413,76

Dogecoin: $141,71

Polygon: $150,83

En otro orden, este jueves 3 de septiembre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $0

DAI: $1.593,85

USDC: $1.589,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas antes mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos. De esta forma, puede fondearse fácilmente para adquirir criptomonedas.

Luego, habrá que elegir la divisa digital en la que se desee invertir y comprarla con pesos. Algunas exchanges además permiten adquirir monedas digitales con tarjeta de crédito, ya sea a través de un proveedor internacional o Mercado Pago.

Estas exchanges, además, permiten canjear entre distintos tipos de activos virtuales y realizar transferencias de criptomonedas por medio de QR o clave pública a otras exchanges y billeteras sin custodia.

Otra posibilidad es adquirir estos activos mediante el sistema persona a persona (P2P), en el que un usuario compra y otro vende divisa virtual.

Así, es posible permite elegir entre varios medios de pago, como saldos en cuentas bancarias o fintech, plataformas como PayPal o similares, etcétera. La clave es revisar los detalles del vendedor, como su reputación, cantidad de operaciones, tiempo promedio de liberación, etcétera.

Los expertos recomiendan evitar plataformas que no cumplen con los requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Es decir, que no contemplan mecanismos de detección de palabras o enlaces maliciosos que los estafadores suelen utilizar para redirigir a los usuarios a sitios web falsos, diseñados para robar sus datos y vaciar sus cuentas.