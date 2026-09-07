Brian Armstrong plantea un modelo donde el historial de pagos en blockchain determine el acceso al crédito de cada usuario. ¿Es posible de implementar?

Argentina ya usa cripto como respaldo: Lemon ofrece una tarjeta Visa con límite en pesos sin historial crediticio previo.

La reputación on-chain de las billeteras cripto podría reemplazar al scoring crediticio tradicional, según Brian Armstrong, CEO de Coinbase, quien comparó ese historial digital con el sistema FICO que domina hoy las decisiones de préstamos en Estados Unidos.

El ejecutivo respondió así a un posteo de Jesse Pollak, creador de Base, la red de capa 2 de Ethereum de Coinbase, que había destacado el avance del crédito on-chain otorgado sin garantías tradicionales.

Armstrong fue contundente en su publicación en la red social X: "La reputación on-chain será el nuevo puntaje FICO", escribió, en referencia al scoring de tres dígitos que se usa en el 90% de las decisiones de préstamos más relevantes del país norteamericano.

Por qué la reputación on-chain gana terreno frente al scoring crediticio

El sistema FICO va de 300 a 850 puntos y se construye con datos que solo manejan las agencias de crédito, mientras el prestatario ve poco de ese proceso. El historial de pagos y la deuda total explican el 65% de la calificación final.

Las blockchains públicas, en cambio, exponen de manera abierta el historial de pagos, la antigüedad de cada wallet y el comportamiento frente a otras contrapartes. Cualquier prestamista puede revisar ese mismo registro sin depender de un intermediario centralizado.

Pese a este impulso discursivo, la garantía sigue siendo la base del crédito cripto real. Según Galaxy Research, los préstamos respaldados con criptomonedas cayeron 16,78% en el segundo trimestre y sumaron u$s56.160 millones, el tercer retroceso trimestral consecutivo y una baja del 40% desde u$s78.690 millones de fines de 2025. Coinbase, de todos modos, amplió en febrero su oferta de préstamos cripto con garantía.

Los límites de una wallet como historial crediticio

Bitcoin ilustra las dos caras del planteo de Armstrong. Su blockchain registra cada transacción desde 2009, por lo que cualquiera puede rastrear la antigüedad de una dirección, sus saldos y sus contrapartes.

Sin embargo, esa transparencia no incluye la identidad. Las direcciones de Bitcoin no llevan nombre y no cuestan nada crear, así que un usuario puede abandonar una wallet y estrenar otra el mismo día, sin dejar rastro de su historial previo.

Para cubrir ese vacío surgieron sistemas de puntuación social. Ethos Network, la plataforma mencionada en el posteo que citó Pollak, califica wallets en parte según recomendaciones de otros usuarios, aunque la propia empresa aclara que el resultado refleja reputación y no capacidad de pago comprobada. Sobre esa base trabaja Credifi, la aplicación que presta hasta u$s3.000 a wallets con un scoring de 1.800 en Ethos, sin exigir garantía alguna.

Armstrong insiste con este planteo desde mayo, cuando enumeró ocho áreas donde el sistema financiero tradicional necesita actualizarse. Para los analistas, un préstamo sin garantía de apenas u$s3.000 todavía está lejos de un mercado de crédito consolidado, y las tasas de impago de los próximos meses serán la prueba de fuego para saber si la reputación on-chain puede medir el riesgo real de un prestatario.

El crédito cripto también avanza en la Argentina

La discusión sobre reemplazar el scoring crediticio tradicional por datos on-chain no es ajena al mercado local. Con un 20% de la población que posee o usa criptoactivos, según estimaciones basadas en datos de Chainalysis, la Argentina combina una adopción cripto alta con un crédito privado que ronda entre el 12% y el 13,6% del PBI, muy por debajo del promedio regional cercano al 50%.

En ese marco ya aparecieron productos locales que usan la lógica de dejar cripto como respaldo para sortear la falta de historial bancario.

Lemon lanzó la primera tarjeta de crédito Visa del país respaldada en Bitcoin, que da acceso a un límite en pesos sin vender los BTC y sin pedir recibo de sueldo ni antecedentes crediticios previos.

"Creamos una forma simple de acceder a crédito en pesos con Bitcoin como respaldo, sin necesidad de historial crediticio", señaló Marcelo Cavazzoli, fundador y CEO de la fintech.

La lógica detrás de ese producto y la que plantea Armstrong para wallets con historial on-chain apuntan al mismo problema: la baja bancarización deja a millones de argentinos sin forma de demostrar solvencia bajo las reglas tradicionales, y la blockchain empieza a ofrecerles una alternativa para construir ese historial por fuera del sistema bancario clásico.