Frávega, Samsung y Whirlpool son algunas de las marcas que ofrecen hasta 14 cuotas sin interés en tecnología y electrodomésticos con Naranja X

Busca aliviar el gasto diario y facilitar el consumo en combustible, viajes, moda y entretenimiento.

Incluye hasta 50% en transporte, 25% en supermercados y 12 cuotas en tecnología con marcas como Samsung.

Naranja X ofrece descuentos y cuotas sin interés en 7 rubros clave durante todo septiembre.

Combustible, supermercados, transporte, turismo y viajes, tecnología y electrodomésticos, moda y accesorios, y entretenimiento son los siete sectores en los que Naranja X ofrecerá descuentos y financiación en cuotas durante todo septiembre.

En el rubro combustible, la estación Gulf ofrecerá 10% de descuento los sábados y domingos del mes, pagando con tarjeta de crédito, con un tope de reintegro de $3.000 por transacción y sin monto mínimo de compra. El reintegro se acredita directamente en el resumen de la tarjeta.

Por su parte, Puma Energy tendrá 10% de descuento los miércoles de septiembre, exclusivamente pagando con la tarjeta NX dentro de la aplicación Puma Pris, con un tope de 50 litros por semana.

En este caso, el reintegro se aplica directamente en el punto de venta al momento de la carga.

Ambas promociones apuntan a acompañar el gasto en combustible, uno de los rubros de mayor peso en el presupuesto familiar.

Qué es el Plan Turbo y las cuotas sin interés en supermercados

En supermercados, la cadena Disco, Vea, Jumbo y Changomas ofrecerá 25% de descuento los martes de septiembre para quienes cuenten con el Plan Turbo, pagando con tarjeta de débito o crédito.

El tope de reintegro es de $9.500 por persona y por semana, sin monto mínimo de compra, con acreditación inmediata en la cuenta.

La Anónima propone hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, disponible todos los días del mes con tarjeta de crédito.

Carrefour, por su parte, ofrece su clásico Plan Z de 3 cuotas sin interés, también vigente todos los días de septiembre.

Diarco suma 6 cuotas sin interés en productos seleccionados, mientras que Makro mantiene el Plan Z de 3 cuotas sin interés, ambas promociones disponibles de forma permanente durante todo el mes.

Ninguna de estas propuestas de financiación exige un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.

Naranja X lanza estos beneficios en septiembre (Fuente: Imagen creada con IA)

Cuál es la propuesta de Naranja X para los usuarios de subte y colectivo

El rubro transporte concentra dos de los beneficios más utilizados de la aplicación.

El primero corresponde al subte, con un 50% de descuento pagando con dinero en cuenta, disponible todos los días del mes y con un tope de $5.000 por persona y por mes, acreditado de inmediato en la cuenta del usuario.

El segundo beneficio alcanza a colectivos, subtes y peajes, también con 50% de descuento, pagando con tarjeta de débito, crédito o mediante tecnología NFC.

En este caso, el tope de reintegro es igualmente de $5.000 por persona y por mes, aunque la acreditación se realiza dentro de las 96 horas posteriores al pago.

Ambas promociones no exigen un monto mínimo de consumo para acceder al descuento.

Este esquema busca aliviar el gasto diario en movilidad urbana, uno de los ítems más sensibles del presupuesto de los usuarios.

Cómo son las cuotas y descuentos que ofrece Naranja X para viajes con vistas a las próximas vacaciones

En turismo y viajes, Aerolíneas Argentinas, Al Mundo y Central de Pasajes ofrecen 6 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito, disponible todos los días del mes y sin monto mínimo de compra.

Las empresas de micros de larga distancia Plusmar, Flechabus, Andesmar, La Veloz del Norte y El Práctico suman un 10% de descuento junto con 6 cuotas sin interés, con reintegro aplicado en el resumen de la tarjeta.

El beneficio más destacado del rubro corresponde a Viajes Naranja X, que ofrece 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en toda su plataforma.

Este beneficio tiene un tope de reintegro de $40.000 por persona y por mes, aunque está reservado exclusivamente para quienes tengan contratado el Plan Turbo.

El reintegro, en este caso, se acredita directamente dentro de la aplicación de Naranja X.

Estas promociones buscan facilitar la planificación de viajes de cara a la temporada de vacaciones que se aproxima.

Cuáles son las propuestas de tecnología, hogar y conectividad con financiación extendida

El rubro electro y tecnología ofrece algunas de las financiaciones más extensas de toda la grilla.

Cadenas como Frávega, Cetrogar, Megatone, Naldo, On City y Musimundo tienen disponible el Plan Zeta, con hasta 12 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito, todos los días del mes.

Personal ofrece 15 cuotas sin interés en productos seleccionados, aunque por un período más acotado: del 3 al 13 de septiembre.

Casa del Audio suma hasta 9 cuotas sin interés bajo el mismo esquema del Plan Zeta, mientras que Samsung llega hasta las 14 cuotas sin interés en toda su línea de productos.

Whirlpool completa el rubro con hasta 12 cuotas sin interés, también bajo la modalidad Plan Zeta.

Ninguna de estas promociones de tecnología exige un monto mínimo de compra para acceder al beneficio.

Días puntuales para las promociones de entretenimiento y moda

En moda y accesorios, las cadenas Moov, Dexter y Stock Center ofrecen 20% de descuento junto con 9 cuotas sin interés los lunes y martes de septiembre.

Adidas suma dos esquemas distintos: 10% de descuento y 6 cuotas sin interés los martes y miércoles, con tope de $10.000 por transacción, y otra propuesta de 20% de descuento con Plan Zeta sin interés los lunes y martes, con un tope de $40.000 por transacción.

Mimo & Co ofrece el Plan Zeta sin interés todos los días, y suma los jueves de septiembre una promoción especial de 3 cuotas sin interés con 20% de descuento y sin tope de reintegro.

Juleriaque, por su parte, tendrá 10% de descuento más 10 cuotas sin interés los días 4, 5, 11 y 12 de septiembre.

En entretenimiento, la cadena de cines Cinemark ofrece la clásica promoción 2x1 en entradas 2D y 3D, disponible todos los días exclusivamente a través de su sitio web pagando con tarjeta de crédito o débito NX.

Con esta grilla, Naranja X vuelve a combinar descuentos directos y financiación en cuotas para acompañar el consumo de sus usuarios en múltiples rubros durante todo septiembre.