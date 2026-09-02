En las últimas 24 horas, la cuarta mayor criptomoneda bajó 2,52%. Los valores actuales de otras monedas virtuales y dólares cripto

Desarrollada por Ripple para optimizar pagos internacionales, esta tecnología procesa 1.500 transacciones por segundo mediante su algoritmo propio.

El mercado global de criptomonedas suma una capitalización de u$s2,59 billones, con Bitcoin liderando la dominancia con una participación del 59,67%.

XRP cotiza a u$s1,33 tras registrar una baja del 2,52% en las últimas 24 horas, consolidándose como la cuarta criptomoneda más importante del mercado.

XRP, la cuarta mayor criptomoneda, bajó un 2,52% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s1,33, con un circulante de u$s83.509,79 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

CoinMarketCap reporta una capitalización de u$s2,59 billones para el mercado global de criptomonedas este miércoles 2 de septiembre, abarcando 39.377 monedas.

De este modo, el mercado global de criptomonedas mostró un crecimiento del -0,62% en las últimas horas. Bitcoin lidera con un 59,67% de dominancia, seguido por Ethereum con el 11,19%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,15% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el miércoles 2 de septiembre es:

Bitcoin: u$s77.118,11 (-0,46%)

Ethereum: u$s2.378,43 (-2,23%)

BNB: u$s685,45 (0,26%)

Ripple: u$s1,33 (-2,52%)

XRP: u$s98,48 (-2,34%)

Cardano: u$s0,20 (-1,19%)

Polkadot: u$s0,85 (-1,39%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,07%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En las exchanges argentinas más importantes, los precios en pesos de las principales criptomonedas son los siguientes este miércoles 2 de septiembre:

Bitcoin: $124,21 millones

Ethereum: $3,80 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.132,83

XRP: $157.740,90

Cardano: $312,82

Polkadot: $1.364,22

Dogecoin: $130,05

Polygon: $146,09

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 2 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,20

DAI: $1.597,17

USDC: $1.596,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP, una de las criptomonedas más relevantes, es impulsada por la empresa Ripple. Fue lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con el objetivo de transformar los pagos internacionales y resolver problemas de tiempo y costo en las transferencias bancarias tradicionales.

Contrario a otras criptomonedas, XRP no depende de la minería tradicional como el Proof of Work ni de sistemas como Proof of Stake. Su tecnología, basada en el algoritmo de consenso "RippleNet", permite validaciones rápidas y eficientes, alcanzando 1.500 transacciones por segundo, muy por encima de Bitcoin y Ethereum.

Ripple, la compañía detrás de XRP, ha creado alianzas con bancos y entidades financieras globales. Gracias a estas asociaciones, XRP facilita transacciones rápidas y económicas, consolidando su uso en el sector financiero.

Aunque ha recibido críticas por su centralización y el control de Ripple, XRP sigue destacándose como una solución de pagos eficiente. La inversión constante en seguridad e infraestructura ha fortalecido su reputación y confianza en el mercado.

Pese a los problemas legales con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas más importantes y promueve un futuro prometedor para los pagos globales.