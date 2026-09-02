En las últimas 24 horas, la sexta criptodivisa más popular aumentó 2,34%. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

Se posiciona como alternativa rápida y económica a Ethereum para DeFi y NFT, pese a desafíos de su red.

Solana cotiza a u$s98,49 con una baja del 2,34% hoy; su capitalización de mercado es de u$s57.642,17 millones.

Con una baja de 2,34% en las últimas 24 horas, Solana cotiza a u$s98,49 este miércoles, respaldado por una capitalización de mercado de u$s57.642,17 millones, según Binance.

CoinMarketCap informa que el mercado global de criptomonedas totaliza u$s2,59 billones este miércoles 2 de septiembre, con 39.377 monedas en circulación.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas decreció un -0,61% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 59,67%, mientras que Ethereum posee un 11,19%, y las otras monedas sumaron el 29,14%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este miércoles 2 de septiembre:

Bitcoin: u$s77.098,63 (-0,52%)

Ethereum: u$s2.380,03 (-2,16%)

BNB: u$s685,32 (0,22%)

Ripple: u$s1,33 (-2,64%)

Solana: u$s98,49 (-2,34%)

Cardano: u$s0,20 (-1,20%)

Polkadot: u$s0,85 (-1,48%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,18%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Así se negocian hoy, miércoles 2 de septiembre, las principales criptomonedas en las plataformas argentinas más relevantes, expresadas en pesos :

Bitcoin: $124,17 millones

Ethereum: $3,80 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.130,84

Solana: $157.930,20

Cardano: $313,01

Polkadot: $1.365,26

Dogecoin: $130,01

Polygon: $145,62

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este miércoles 2 de septiembre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.594,50

DAI: $1.597,82

USDC: $1.596,60

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.