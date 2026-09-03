La conferencia insignia de la comunidad cripto de América Latina prepara su regreso a Buenos Aires con una apertura clave en su programación

Se buscan constructores, investigadores y analistas con tesis sólidas sobre blockchain, IA y economía aplicada, sin requerir trayectoria previa.

LABITCONF 2026 lanzó su convocatoria de oradores para octubre en Costa Salguero, priorizando experiencias reales sobre trayectoria mediática.

Los organizadores de LABITCONF anunciaron la apertura de la convocatoria oficial de oradores (speakers) para su edición 2026, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre en el predio de Costa Salguero.

A diferencia de las estructuras tradicionales donde los paneles se reservan de forma exclusiva para figuras consagradas del sector, este año el evento busca ampliar el espectro de disertantes e incorporar a quienes se encuentran desarrollando proyectos o liderando investigaciones en el ecosistema productivo real.

La iniciativa se presenta bajo la premisa de que no se requiere trayectoria mediática previa, sino contar con una experiencia concreta y argumentos que aporten valor a la comunidad.

La postulación se realiza de forma directa a través del portal oficial del encuentro (labitconf.com), donde los interesados pueden enviar sus propuestas temáticas, antecedentes y enfoques de presentación para la evaluación del comité organizador.

¿Qué perfiles y temáticas busca LABITCONF para su escenario 2026?

La convocatoria abarca un abanico amplio de disciplinas tecnológicas, financieras y de impacto social que hoy convergen con el ecosistema descentralizado:

Infraestructura y protocolos: Desarrollos vinculados a Bitcoin, redes blockchain, minería digital, mecanismos de autocustodia y avances en seguridad informática.

Economía aplicada y regulación: Modelos de tokenización de activos de la economía real (RWA), marcos regulatorios vigentes, compliance y nuevas dinámicas sobre el valor y uso del dinero.

Frontera tecnológica: Cruces entre cadenas de bloques e Inteligencia Artificial (IA), casos de uso en startups tempranas y modelos de escalabilidad técnica.

Comunidad y transformación cultural: Proyectos educativos, experiencias de impacto social en comunidades vulnerables y divulgación sobre finanzas descentralizadas.

¿Cuáles son las condiciones para postularse como disertante?

El llamado convoca a constructores, investigadores, docentes, programadores y analistas que tengan una tesis sólida para debatir en los escenarios principales o salas de talleres: