La conferencia insignia de la comunidad cripto de América Latina prepara su regreso a Buenos Aires con una apertura clave en su programación
03.09.2026 • 10:59hs • Mundo cripto
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LABITCONF 2026 busca oradores: cómo postularse como speaker, requisitos y temas para disertar
Los organizadores de LABITCONF anunciaron la apertura de la convocatoria oficial de oradores (speakers) para su edición 2026, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre en el predio de Costa Salguero.
A diferencia de las estructuras tradicionales donde los paneles se reservan de forma exclusiva para figuras consagradas del sector, este año el evento busca ampliar el espectro de disertantes e incorporar a quienes se encuentran desarrollando proyectos o liderando investigaciones en el ecosistema productivo real.
La iniciativa se presenta bajo la premisa de que no se requiere trayectoria mediática previa, sino contar con una experiencia concreta y argumentos que aporten valor a la comunidad.
La postulación se realiza de forma directa a través del portal oficial del encuentro (labitconf.com), donde los interesados pueden enviar sus propuestas temáticas, antecedentes y enfoques de presentación para la evaluación del comité organizador.
¿Qué perfiles y temáticas busca LABITCONF para su escenario 2026?
La convocatoria abarca un abanico amplio de disciplinas tecnológicas, financieras y de impacto social que hoy convergen con el ecosistema descentralizado:
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Infraestructura y protocolos: Desarrollos vinculados a Bitcoin, redes blockchain, minería digital, mecanismos de autocustodia y avances en seguridad informática.
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Economía aplicada y regulación: Modelos de tokenización de activos de la economía real (RWA), marcos regulatorios vigentes, compliance y nuevas dinámicas sobre el valor y uso del dinero.
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Frontera tecnológica: Cruces entre cadenas de bloques e Inteligencia Artificial (IA), casos de uso en startups tempranas y modelos de escalabilidad técnica.
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Comunidad y transformación cultural: Proyectos educativos, experiencias de impacto social en comunidades vulnerables y divulgación sobre finanzas descentralizadas.
¿Cuáles son las condiciones para postularse como disertante?
El llamado convoca a constructores, investigadores, docentes, programadores y analistas que tengan una tesis sólida para debatir en los escenarios principales o salas de talleres:
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Diversidad de experiencia: La organización aclaró que no se pondera la cantidad de presentaciones públicas previas, abriendo la postulación tanto a disertantes experimentados como a quienes brindarían su primera charla.
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Valor de contenido: Se priorizarán aquellas presentaciones enfocadas en aprendizajes técnicos, cuestionamientos sobre el rumbo de la industria o presentación de casos reales por sobre discursos puramente institucionales o promocionales.
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Plazos y sede: Las exposiciones seleccionadas formarán parte de la grilla del 30 y 31 de octubre en Costa Salguero, en el marco de la temática HODL que articula las actividades de esta edición.