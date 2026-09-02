El proceso requiere abrir una cuenta virtual en Estados Unidos desde la app de Lemon y enviar los dólares recibidos hacia una cuenta bancaria argentina

Usuarios pueden simular ingresos en la web de Lemon y elegir entre ACH, Wire o stablecoins para optimizar sus ganancias.

Este extra no es una promoción, sino que surge de la dinámica del dólar cripto, que cotiza 3% sobre el MEP.

Lemon permite cobrar dólares del exterior obteniendo hasta un 2% más por la cotificación del Dólar Digital (USDt).

Aprovechando la diferencia entre el dólar digital y el dólar MEP, la exchange Lemon confirmó que aquellas personas que cobran en dólares desde el exterior tienen la chance de utilizar la plataforma para recibir hasta un 2% más por cada dólar que ingresa.

Desde la firma resaltaron que no se trata de una promoción ni un beneficio temporal: la billetera argentina con más de 4 millones de usuarios, y permite que el usuario reciba ese extra aprovechando ese diferencial.

La clave está en la cotización del Dólar Digital (USDt) frente al dólar tradicional: hoy el dólar cripto cotiza alrededor de 3% por encima del MEP y del oficial, y parte de esa diferencia se traslada al usuario al momento de enviar los fondos al banco.

Este mecanismo no depende de una campaña puntual de la empresa, sino de la propia dinámica del mercado cambiario argentino.

Por eso, el resultado final puede variar día a día según cómo se mueva la brecha entre ambas cotizaciones.

Al 1° de septiembre de 2026, la diferencia ya representa un ingreso extra concreto para quien cobra en dólares en el exterior.

Cuánto se recibe según cada vía de ingreso de los dólares

Según el ejemplo oficial de Lemon, traer u$s2.000 desde los Estados Unidos vía ACH (Automated Clearing House) permite recibir u$s2.029 en un banco argentino, con comisiones ya incluidas.

Si el mismo monto se envía por Wire, la acreditación final es de u$s2.016,74, algo menor debido a que esta vía tiene una comisión fija adicional.

La diferencia más marcada aparece cuando los dólares llegan directamente como stablecoins: en ese caso, los u$s2.000 se convierten en u$s2.060, la opción con mayor rendimiento de las tres.

Esta comparación permite dimensionar cuánto puede variar el resultado final según el canal elegido para transferir el dinero.

Todo el cálculo está disponible de forma pública en la web de la compañía, en la sección dedicada a la cuenta en dólares.

Allí, una calculadora permite ingresar el monto, elegir la vía de ingreso y ver en tiempo real cuánto termina acreditándose en el banco argentino.

Cómo funciona el proceso paso a paso

El primer paso consiste en abrir una cuenta virtual en los Estados Unidos desde la aplicación de Lemon, a nombre del propio usuario.

Esta cuenta es gestionada a través de Bridge, el proveedor que habilita la operatoria bancaria en dólares para los usuarios argentinos.

Una vez abierta, el usuario puede depositar sus dólares desde un banco estadounidense, o también desde plataformas como PayPal, Wise o Payoneer.

Esos fondos ingresan a Lemon convertidos automáticamente en Dólar Digital (USDt), la stablecoin que utiliza la aplicación como puente entre el sistema bancario tradicional y las finanzas digitales.

Desde allí, el usuario puede enviar ese saldo a su cuenta bancaria en la Argentina y recibir el monto correspondiente según la cotización vigente en el momento de la operación.

Todo el proceso se realiza de manera digital, sin necesidad de trámites presenciales ni intermediarios adicionales.

Cuáles son las comisiones y costos que hay que tener en cuenta

Cada vía de ingreso de dólares tiene su propia estructura de comisiones.

La transferencia por ACH tiene un costo de 1,5% sobre el monto enviado, mientras que la vía Wire cobra también 1,5%, pero suma además un cargo fijo de 12 dólares.

En cambio, no existe comisión de Lemon para quienes reciben Dólar Digital desde otra billetera, algo que convierte a esta vía en la más eficiente en términos de costos.

A esto se suma un cargo único por la apertura de la cuenta virtual en los Estados Unidos, que tiene un valor de 4 dólares digitales.

Es importante remarcar que la cotización utilizada para la conversión es variable, por lo que el resultado final de cada operación depende del valor de mercado al momento exacto en que se realiza la transacción.

Por eso, la compañía recomienda revisar la calculadora disponible en su sitio antes de confirmar cualquier envío.

Un servicio que crece en un contexto de alta demanda de dólares

Lemon viene ampliando de forma sostenida sus servicios vinculados al manejo de dólares para usuarios argentinos, en un contexto donde crece la necesidad de canalizar ingresos generados en el exterior.

La compañía, registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores, apunta especialmente a freelancers, trabajadores remotos y quienes reciben pagos internacionales por servicios profesionales.

Este tipo de usuarios suele cobrar en dólares desde plataformas extranjeras y necesita una vía ágil para traer esos fondos al país sin perder valor en el camino.

La propuesta de Lemon se diferencia de la operatoria bancaria tradicional al aprovechar la brecha cambiaria existente entre el dólar oficial, el MEP y el dólar cripto.

Con esta funcionalidad, la fintech continúa posicionándose como uno de los puentes más utilizados entre el sistema financiero tradicional y el ecosistema de las stablecoins en la Argentina.