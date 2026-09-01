El operativo combinó el decomiso de criptomonedas con el bloqueo de dominios y servidores utilizados para solicitar donaciones al grupo

El análisis forense de la blockchain permitió identificar activos de la empresa Buy Cash, vinculada a Hamás y sujeta a sanciones del Tesoro.

La investigación desarticuló una red que utilizaba USDT y otras billeteras digitales, movilizando más de u$s1.5 millones desde finales de 2024.

El Departamento de Justicia y el FBI incautaron más de u$s560.000 en criptomonedas vinculadas a operaciones de financiamiento de Hamás.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI incautaron más de u$s560.000 en criptomonedas que estaban vinculadas a Hamás y a las Brigadas Al-Qassam, según las autoridades.

La investigación se apoyó en el análisis de las transacciones registradas en blockchain y el operativo incluyó el control de dominios y servidores utilizados para solicitar donaciones.

Aunque la red utilizaba distintas billeteras y movía los fondos entre múltiples direcciones, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido del dinero y relacionarlo con una estructura de financiamiento atribuida al grupo.

Uno de los primeros decomisos se produjo en marzo de 2025, cuando las autoridades estadounidenses incautaron unos u$s201.400 asociados a una red de direcciones que cambiaba de manera frecuente.

Según la información difundida sobre el caso, esas billeteras habían movilizado más de u$s1.5 millones desde finales de 2024. Una parte importante de las operaciones involucraba USDT, la stablecoin de Tether, utilizada para mover valor digital sin la volatilidad característica de criptomonedas como Bitcoin.

El trabajo de análisis estuvo liderado por la oficina del FBI en Albuquerque. Los investigadores pudieron vincular direcciones utilizadas durante períodos breves con una misma red de transacciones relacionada con Hamás, el movimiento político y militar de Palestina.

El DOJ y el FBI incautaron más de u$s560.000 en activos digitales vinculados a Hamás

Cómo fue el caso de Buy Cash

Otro de los focos de la investigación fue Buy Cash Money and Money Transfer Company, una empresa de transferencia de dinero con sede en Gaza.

En julio de 2025, el Departamento de Justicia presentó una demanda para decomisar unos u$s2 millones en activos digitales vinculados a la compañía. Buy Cash y su propietario, Ahmed M.M. Alaqad, ya habían sido incluidos en las sanciones del Tesoro de Estados Unidos.

Según el expediente, una cuenta relacionada con el negocio habría recibido u$s4 millones destinados a Hamás. Por eso, las autoridades también tomaron control de dominios y servidores utilizados para recibir donaciones.

El caso también resulta relevante porque en abril de 2023 las Brigadas Al-Qassam habían anunciado que dejarían de aceptar donaciones en Bitcoin, ante el aumento de los controles sobre este tipo de operaciones.

Sin embargo, las investigaciones posteriores muestran que el grupo continuó otros activos digitales y nuevas billeteras para mover fondos. El uso de distintas direcciones no evitó que las autoridades pudieran seguir las transacciones y relacionarlas entre sí.

Esto fue posible gracias a las herramientas de análisis de blockchain, que permiten seguir los movimientos de las criptomonedas y detectar conexiones entre diferentes billeteras, incluso cuando los fondos pasan por varias cuentas.

El caso también pone el foco sobre exchanges y emisores de stablecoins, que deben reforzar los controles sobre operaciones vinculadas a redes sancionadas.

La investigación muestra que, aunque las criptomonedas permiten mover fondos rápidamente, las operaciones realizadas en redes públicas pueden ser rastreadas. En este caso, el análisis de blockchain permitió al FBI seguir el dinero y avanzar sobre la estructura de recaudación.