En las últimas 24 horas, la cuarta criptodivisa más popular aumentó 1,30%. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto
01.09.2026 • 14:55hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 1 de septiembre de 2026
Según Binance, XRP bajó un 1,30% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,37 este martes, con una capitalización de mercado de u$s85.770,36 millones.
El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,61 billones este martes 1 de septiembre, según el monitoreo de 39.364 monedas en CoinMarketCap.
En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -1,55% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,57%, seguido por Ethereum con un 11,23%. El resto suma un 29,20%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 1 de septiembre son:
- Bitcoin: u$s77.449,26 (-1,87%)
- Ethereum: u$s2.429,70 (-1,77%)
- BNB: u$s684,41 (-1,05%)
- Ripple: u$s1,37 (-1,30%)
- XRP: u$s100,86 (-2,66%)
- Cardano: u$s0,20 (0,24%)
- Polkadot: u$s0,88 (5,26%)
- Dogecoin: u$s0,08 (-1,11%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 1 de septiembre:
- Bitcoin: $124,85 millones
- Ethereum: $3,88 millones
- BNB: $1,10 millones
- Ripple: $2.194,74
- XRP: $161.815,40
- Cardano: $317,99
- Polkadot: $1.413,18
- Dogecoin: $132,01
- Polygon: $146,49
Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este martes 1 de septiembre a los siguientes precios en pesos:
- USDT: $1.595,80
- DAI: $1.600,54
- USDC: $1.596,70
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una de las criptomonedas más conocidas, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con la intención de mejorar la eficiencia de los pagos internacionales y solucionar los problemas de velocidad y costos que enfrentan las soluciones tradicionales de transferencias bancarias.
A diferencia de muchas otras criptomonedas, XRP no utiliza el sistema de minería basado en Proof of Work o ni la validación Proof of Stake, sino que opera bajo un algoritmo de consenso denominado "RippleNet", el cual permite una validación de transacciones más rápida y eficiente. Esta característica le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.
Ripple, la empresa que respalda XRP, ha establecido asociaciones estratégicas con bancos y entidades financieras globales. Estos acuerdos permiten a XRP ser utilizado en transacciones transfronterizas, facilitando pagos rápidos y de bajo costo entre diferentes monedas. Su adopción por instituciones financieras fue uno de los puntos clave en su crecimiento y reconocimiento.
Aunque XRP ha sido criticada en ocasiones por su centralización y el control que Ripple ejerce sobre la red, la criptomoneda ha demostrado su viabilidad como una solución de pago eficiente y económica, especialmente en mercados emergentes. Además, Ripple ha invertido en mejorar la infraestructura de la red y la seguridad, lo que generó confianza entre sus usuarios.
A pesar de enfrentar desafíos legales, como demandas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.), XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más importantes del mercado, con un futuro prometedor en el sector de pagos internacionales.