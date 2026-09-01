En las últimas 24 horas, la cuarta criptodivisa más popular aumentó 1,30%. Cómo variaron de otras monedas digitales y dólares cripto

Según Binance, XRP bajó un 1,30% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s1,37 este martes, con una capitalización de mercado de u$s85.770,36 millones.

El total del mercado de criptomonedas supera los u$s2,61 billones este martes 1 de septiembre, según el monitoreo de 39.364 monedas en CoinMarketCap.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del -1,55% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,57%, seguido por Ethereum con un 11,23%. El resto suma un 29,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al martes 1 de septiembre son:

Bitcoin: u$s77.449,26 (-1,87%)

Ethereum: u$s2.429,70 (-1,77%)

BNB: u$s684,41 (-1,05%)

Ripple: u$s1,37 (-1,30%)

XRP: u$s100,86 (-2,66%)

Cardano: u$s0,20 (0,24%)

Polkadot: u$s0,88 (5,26%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este martes 1 de septiembre:

Bitcoin: $124,85 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.194,74

XRP: $161.815,40

Cardano: $317,99

Polkadot: $1.413,18

Dogecoin: $132,01

Polygon: $146,49

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este martes 1 de septiembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.600,54

USDC: $1.596,70

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una de las criptomonedas más conocidas, respaldada por la empresa Ripple. Fue creada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, con la intención de mejorar la eficiencia de los pagos internacionales y solucionar los problemas de velocidad y costos que enfrentan las soluciones tradicionales de transferencias bancarias.

A diferencia de muchas otras criptomonedas, XRP no utiliza el sistema de minería basado en Proof of Work o ni la validación Proof of Stake, sino que opera bajo un algoritmo de consenso denominado "RippleNet", el cual permite una validación de transacciones más rápida y eficiente. Esta característica le permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la empresa que respalda XRP, ha establecido asociaciones estratégicas con bancos y entidades financieras globales. Estos acuerdos permiten a XRP ser utilizado en transacciones transfronterizas, facilitando pagos rápidos y de bajo costo entre diferentes monedas. Su adopción por instituciones financieras fue uno de los puntos clave en su crecimiento y reconocimiento.

Aunque XRP ha sido criticada en ocasiones por su centralización y el control que Ripple ejerce sobre la red, la criptomoneda ha demostrado su viabilidad como una solución de pago eficiente y económica, especialmente en mercados emergentes. Además, Ripple ha invertido en mejorar la infraestructura de la red y la seguridad, lo que generó confianza entre sus usuarios.

A pesar de enfrentar desafíos legales, como demandas de la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU.), XRP mantiene su posición como una de las criptomonedas más importantes del mercado, con un futuro prometedor en el sector de pagos internacionales.