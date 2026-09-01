La segunda moneda digital más relevante descendió 1,77% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

El precio de Ethereum, la segunda criptomoneda más relevante, bajó 1,77% en las últimas 24 horas, tocando los u$s2.427,17, con un mercado de u$s292.913,38 millones, de acuerdo con Binance.

Las criptomonedas suman este martes 1 de septiembre una capitalización global de u$s2,61 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.364 monedas.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales decreció un -1,57% en el último día. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,57%, Ethereum ocupa un 11,23%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,20%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el martes 1 de septiembre es:

Bitcoin: u$s77.449,26 (-1,87%)

Ethereum: u$s2.427,17 (-1,77%)

BNB: u$s684,93 (-0,92%)

Ripple: u$s1,37 (-1,13%)

Solana: u$s100,86 (-2,66%)

Cardano: u$s0,20 (0,23%)

Polkadot: u$s0,88 (5,21%)

Dogecoin: u$s0,08 (-1,11%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este martes 1 de septiembre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $124,85 millones

Ethereum: $3,88 millones

BNB: $1,10 millones

Ripple: $2.194,74

Solana: $161.815,40

Cardano: $317,99

Polkadot: $1.413,18

Dogecoin: $132,01

Polygon: $146,49

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este martes 1 de septiembre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.595,80

DAI: $1.600,54

USDC: $1.596,70

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzada en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo, revolucionó el panorama de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain para la descentralización monetaria, Ethereum expandió las posibilidades al permitir la creación de aplicaciones descentralizadas (dApps).

A través de contratos inteligentes, Ethereum no solo permitió la ejecución de transacciones sin necesidad de intermediarios, sino que también creó un ecosistema capaz de albergar distintas aplicaciones, desde sistemas financieros hasta sectores como la salud y la logística.

En 2014, Ethereum llevó a cabo un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento oficial junto a su criptomoneda, Ether (ETH). Estos contratos inteligentes se convirtieron en la base del funcionamiento de la red, permitiendo realizar acuerdos automáticamente sin intervención humana, lo que trae consigo una mayor seguridad y eficiencia.

Ethereum también fue pionero en la tokenización, abriendo las puertas a nuevos tipos de activos digitales, como las stablecoins y los NFT (tokens no fungibles).

Esta capacidad de crear y gestionar tokens representativos de valor, propiedad o derechos ha transformado mercados como el arte digital y el coleccionismo.

Con la Ethereum Virtual Machine (EVM), se permitió la creación de blockchains independientes que replican su estructura, como BNB o Avalanche.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync fueron desarrolladas para optimizar las transacciones y reducir la congestión en la red principal, interactuando con Ethereum para mejorar su escalabilidad.

Finalmente, Ethereum introdujo la idea de la Web3, una Internet descentralizada que busca recuperar la privacidad, autonomía y control por parte de los usuarios.

Este nuevo modelo de Internet está basado en principios de transparencia, descentralización y la eliminación de intermediarios, como gobiernos y empresas, ofreciendo así una red más segura y equitativa para todos.