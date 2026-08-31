Un informe de Morgan Stanley y Oliver Wyman estima que pagos, divisas y liquidez podrían migrar hacia nuevas infraestructuras digitales.

El impacto se concentra en la banca mayorista, donde blockchain y stablecoins agilizan servicios clave.

Los activos digitales amenazan u$s46.000M en ingresos bancarios para 2030, según Morgan Stanley y Oliver Wyman.

Los activos digitales podrían afectar una parte significativa del negocio bancario, según un informe elaborado por Morgan Stanley y Oliver Wyman. La migración de pagos, divisas, liquidez y otros servicios hacia infraestructuras digitales podría poner en riesgo u$s46.000 millones de ingresos bancarios para 2030.

El impacto estaría especialmente concentrado en la banca mayorista, donde blockchain y otros sistemas digitales pueden hacer más rápidos y baratos procesos que hoy requieren distintos intermediarios financieros.

El estudio, llamado Digital Rails, Real Economics, aclara que la cifra representa ingresos expuestos a una compresión de márgenes y a cambios en la participación de mercado a medida que determinadas operaciones pasen de los sistemas financieros tradicionales a nuevos rails digitales.

En su escenario base, los activos digitales representarían cerca de 6% de los ingresos de la banca mayorista en 2030. Al mismo tiempo, los nuevos negocios vinculados con criptoactivos podrían generar unos u$s10.000 millones.

La banca mayorista generó u$s660.000 millones en ingresos durante 2025 y Morgan Stanley proyecta que llegará a unos u$s770.000 millones en 2030, bajo su escenario de crecimiento resiliente.

Dentro de ese negocio, más de u$s200.000 millones corresponden a actividades que podrían verse afectadas por la adopción de nuevas infraestructuras digitales.

La principal amenaza para los bancos son las stablecoins, según el informe de Morgan Stanley y Oliver Wyman

Qué negocios de los bancos están en riesgo

El estudio identifica cinco áreas particularmente expuestas a la migración hacia nuevas infraestructuras digitales:

liquidez y saldos

pagos transfronterizos

financiación del comercio

divisas

Servicios a inversores

Las nuevas infraestructuras digitales pueden hacer estas operaciones más rápidas y económicas, lo que reduce determinados ingresos de los bancos.

El informe plantea tres escenarios para 2030. Los ingresos expuestos serían de u$s21.000 millones con una adopción limitada, u$s46.000 millones en el escenario base y hasta u$s82.000 millones si la adopción es generalizada.

Según Morgan Stanley y Oliver Wyman, la principal amenaza para las entidades tradicionales son las infraestructuras digitales, especialmente las stablecoins, que permiten mover dinero de forma rápida y durante las 24 horas.

Sin embargo, no esperan una transformación inmediata. Durante los próximos años, los sistemas tradicionales y las nuevas infraestructuras digitales probablemente funcionarán en paralelo.

El desafío para los bancos será adaptarse a este cambio y aprovechar las nuevas oportunidades antes de que parte de sus negocios migre hacia otros jugadores.

Por eso, el riesgo para las entidades no estaría tanto en la desaparición de Bitcoin o las stablecoins, sino en perder participación en los servicios financieros que se construyan sobre estas nuevas tecnologías.