La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un baja del 2,54% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Este lunes, Solana, logró una capitalización de u$s60.638,75 millones, tras experimentar un alza de 2,54% en las últimas 24 horas, operando a u$s103,63 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s0 este lunes 31 de agosto, con 0 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas mostró un retroceso del 0% en el último día. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 0%, seguido por Ethereum con un 0%. El resto suma un 100%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes lunes 31 de agosto, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.835,05 (-0,26%)

Ethereum: u$s2.475,16 (-1,19%)

BNB: u$s692,62 (-1,14%)

Ripple: u$s1,39 (-2,26%)

Solana: u$s103,63 (-2,54%)

Cardano: u$s0,20 (-3,41%)

Polkadot: u$s0,84 (-2,68%)

Dogecoin: u$s0,08 (-2,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este lunes 31 de agosto:

Bitcoin: $127,23 millones

Ethereum: $3,97 millones

BNB: $1,11 millones

Ripple: $2.229,94

Solana: $166.905,90

Cardano: $318,86

Polkadot: $1.352,18

Dogecoin: $134,18

Polygon: $146,33

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este lunes 31 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.603,90

DAI: $1.604,04

USDC: $1.610,50

Solana: qué es y cómo se fundó

El mayor aporte de Solana es su "Proof of History" (Prueba de Historia), una tecnología que organiza las transacciones de forma eficiente antes de confirmarlas, mejorando la velocidad y reduciendo costos. Mientras que Ethereum, en sus primeros años, procesaba alrededor de 15 transacciones por segundo, Solana puede gestionar miles, marcando una diferencia significativa.

En 2020, Solana lanzó su red principal, estableciéndose como una plataforma innovadora y accesible. Esto atrajo a desarrolladores interesados en áreas como DeFi y NTF, donde Solana ofrecía una alternativa frente a los elevados costos de Ethereum.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido acelerado, ganándose la atención de usuarios y proyectos por su rendimiento técnico. Aunque Ethereum sigue siendo el estándar para las aplicaciones descentralizadas, Solana se posiciona como una alternativa más rápida y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado problemas como interrupciones en la red y cuestionamientos sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado intensamente para resolver estos desafíos y mejorar su infraestructura.

Hoy, Solana se destaca por su velocidad, bajos costos y eficiencia, consolidándose como una opción sólida y competitiva frente a Ethereum en el ecosistema cripto.