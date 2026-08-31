Con u$s146.500 millones en efectivo y títulos, Apple mantuvo una estricta política contra el riesgo cripto. Qué esperar con John Ternus

El traspaso de mando en la cúpula directiva de Apple cierra una de las etapas más exitosas de la industria tecnológica global. Con la salida de Tim Cook como director ejecutivo a partir de este martes 1 de septiembre de 2026 -asumiendo el rol de presidente ejecutivo y dejando la conducción en manos del ingeniero de hardware John Ternus-, la compañía concluye un ciclo de quince años con una definición financiera inalterable: no haber incorporado ni un solo Bitcoin a su balance corporativo.

La postura contrasta con la estrategia adoptada por otras corporaciones globales que decidieron volcar parte de sus reservas a la criptomoneda líder como reserva de valor.

Con una posición de liquidez de u$s146.500 millones en efectivo y valores negociables al 27 de junio de 2026, según su balance oficial, la decisión de Apple no respondió a una limitación de recursos, sino a una estricta convicción sobre el propósito del capital de sus accionistas.

Qué declaró Tim Cook sobre Bitcoin y por qué cerró la puerta a comprarlo para Apple

La definición de la empresa quedó fijada públicamente en noviembre de 2021, durante una conferencia DealBook organizada por The New York Times, cuando se le consultó a Cook si la compañía evaluaba adquirir criptoactivos:

Separación de patrimonio personal y corporativo: El ejecutivo reveló que posee criptomonedas a título individual como parte de una cartera diversificada, pero descartó de plano trasladar esa práctica a la firma de la manzana

El mandato del accionista: Cook argumentó que los inversores no eligen a la empresa para especular con activos volátiles: "No invertiría en criptomonedas, no porque no invierta mi propio dinero, sino porque no creo que la gente compre acciones de Apple para tener exposición a cripto ", sentenció en aquel momento

El veredicto de los números: Desde fines de 2021 hasta agosto de 2026, las acciones de Apple treparon desde los u$s175,35 hasta los u$s319,70 (un avance del 82%), mientras que Bitcoin pasó de su techo de entonces (cercano a u$s68.991) a cotizar en torno a los u$s77.244 (un incremento del 12%), convalidando la rentabilidad de reinvertir el capital en su propio ecosistema

Puede cambiar la estrategia con John Ternus y cuál es el rol de las stablecoins

La llegada de John Ternus, quien lideró el área de ingeniería de hardware durante 25 años y nunca se manifestó públicamente sobre criptoactivos, perfila una etapa de continuidad operativa enfocada en el desarrollo de dispositivos y soluciones de Inteligencia Artificial antes que en maniobras de tesorería.

Sin embargo, los especialistas del mercado destacan que el verdadero punto de contacto entre el gigante tecnológico y los activos digitales no pasa por comprar reservas, sino por la infraestructura de pagos.