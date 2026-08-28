Los atacantes utilizaron páginas falsas para engañar a usuarios y acceder a sus billeteras, aunque no hay indicios de una brecha interna

Debido a la autocustodia de Avici, las operaciones autorizadas por usuarios son irreversibles en la blockchain, dificultando la recuperación.

Estafadores usaron sitios falsos, como getavici.today, para engañar a usuarios a conectar sus billeteras y aprobar transferencias.

Un ataque de phishing contra usuarios del neobanco Avici en Solana causó pérdidas superiores a u$s600.000.

Pérdidas superiores a u$s600.000 fue el saldo que dejó un ataque de phishing a usuarios del neobando de autocustodia Avici, construido sobre Solana.

Un grupo de estafadores utilizaron sitios falsos que imitaban a Avici, para engañar a los clientes y acceder a los fondos de sus billeteras.

Aún se desconoce la cantidad final de víctimas, según los datos que trascendieron.

Uno de los dominios utilizados por los estafadores fue getavici.today, una página que imitaba al sitio oficial de Avici. Allí ofrecían airdrops y nuevas funciones para convencer a los usuarios de conectar sus billeteras.

Una vez conectadas, la página podía pedirles que aprobaran determinadas operaciones. Al hacerlo, un malware drainer podía acceder a los fondos y transferirlos a billeteras controladas por los atacantes.

A diferencia de un robo bancario, el dinero no fue extraído directamente de Avici. Los propios usuarios autorizaron las operaciones desde sus billeteras, por lo que los movimientos quedaron registrados en la blockchain.

Se desconoce la cantidad de victimas de la campaña de phishing

Por qué es difícil recuperar el dinero

Avici utiliza un sistema de autocustodia, algo que significa que cada usuario mantiene sus propios fondos en su billetera.

Por eso, si una persona aprueba una operación y sus criptomonedas son transferidas, Avici no puede simplemente cancelar el movimiento, como podría ocurrir con una compra realizada con una tarjeta bancaria.

Las operaciones quedan registradas en la blockchain y, una vez confirmadas, normalmente no pueden deshacerse. Por eso es importante revisar qué se aprueba antes de conectar una billetera a una página.

Hasta el momento, se desconoce información pública que indique que los atacantes hayan ingresado a los sistemas internos de Avici.

El ataque habría ocurrido a través de páginas falsas que buscaban engañar directamente a los usuarios.

Los estafadores copiaron la imagen de la plataforma para hacer que las víctimas creyeran que estaban frente a un sitio oficial. De esta manera, el problema habría estado en el engaño y no en una falla de seguridad de Avici.

El caso de Avici vuelve a mostrar que las estafas de phishing aún son uno de los principales riesgos para los usuarios de criptomonedas.

Aunque no hay indicios públicos de una brecha en los sistemas de la plataforma, las pérdidas superiores a u$s600.000 muestran el impacto que puede tener una página falsa cuando logra hacerse pasar por un servicio legítimo.