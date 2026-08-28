La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un baja del 3,23% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Según el panel de Binance, Solana, la sexta criptomoneda líder, bajó 3,23% en las últimas 24 horas, alcanzando un valor de u$s104,78, con una capitalización de mercado de u$s61.206,25 millones.

Las criptomonedas suman este viernes 28 de agosto una capitalización global de u$s2,63 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.348 monedas.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un baja del -2,93% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,54%, Ethereum ocupa un 11,23%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,23%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del viernes 28 de agosto, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s77.906,06 (-3,24%)

Ethereum: u$s2.443,64 (-3,07%)

BNB: u$s694,51 (-2,32%)

Ripple: u$s1,39 (-4,80%)

Solana: u$s104,78 (-3,23%)

Cardano: u$s0,20 (-5,83%)

Polkadot: u$s0,85 (-3,94%)

Dogecoin: u$s0,09 (-4,46%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado cripto argentino, las principales monedas tienen los siguientes valores en pesos este viernes 28 de agosto:

Bitcoin: $125,97 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.239,80

Solana: $169.022,80

Cardano: $327,79

Polkadot: $1.374,65

Dogecoin: $137,26

Polygon: $174,36

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este viernes 28 de agosto son las siguientes:

USDT: $1.605,80

DAI: $1.603,74

USDC: $1.605,70

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana representa un ejemplo de innovación tecnológica en el ámbito de blockchain. Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con una sólida experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 con la intención de resolver problemas de escalabilidad presentes en redes como Bitcoin y Ethereum.

La clave de Solana está en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un algoritmo que permite organizar transacciones de forma eficiente antes de ser confirmadas. Este sistema marca una diferencia crucial con Ethereum, cuya capacidad inicial de 15 transacciones por segundo contrasta con las miles que puede procesar Solana.

Desde el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se consolidó como una de las plataformas blockchain más rápidas y económicas. Estas características la convirtieron en una opción ideal para desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en sectores como DeFi y NTF, donde Ethereum ha enfrentado críticas por sus altos costos.

El ecosistema de Solana ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a su enfoque en accesibilidad y escalabilidad. Si bien Ethereum sigue siendo el líder en términos de adopción global, Solana se posiciona como una alternativa competitiva para proyectos que priorizan rendimiento y costos bajos.

A pesar de su éxito, Solana no está exenta de desafíos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. Sin embargo, tanto el equipo como la comunidad han trabajado activamente para superar estos obstáculos y reforzar su infraestructura.

Hoy en día, Solana es considerada una de las blockchain más prometedoras, destacándose por su capacidad de combinar velocidad, eficiencia y bajos costos, lo que la posiciona como un fuerte competidor frente a Ethereum.