La criptomoneda número uno bajó 3,43% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y el mercado de dólares cripto

Bitcoin, la la divisa digital de mayor capitalización de mercado con un valor total de u$s1,57 billones, registró un retroceso de 3,43% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s78.008,71 por unidad este viernes, según datos de Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,63 billones de capitalización este viernes 28 de agosto, con 39.348 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas registró un retroceso del -3,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera la participación del mercado cripto con un share de 59,56%, seguido de Ethereum con el 11,22%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Hoy, viernes 28 de agosto, los precios promedio en dólares de las criptomonedas más relevantes son los siguientes:

Bitcoin: u$s78.008,71 (-3,43%)

Ethereum: u$s2.444,54 (-3,26%)

BNB: u$s694,88 (-2,55%)

Ripple: u$s1,39 (-5,37%)

Solana: u$s104,61 (-4,20%)

Cardano: u$s0,20 (-6,45%)

Polkadot: u$s0,85 (-4,58%)

Dogecoin: u$s0,09 (-4,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 28 de agosto, las exchanges más reconocidas de Argentina presentan los siguientes precios en pesos para las principales criptomonedas:

Bitcoin: $126,04 millones

Ethereum: $3,93 millones

BNB: $1,12 millones

Ripple: $2.226,99

Solana: $168.742,20

Cardano: $327,53

Polkadot: $1.375,80

Dogecoin: $137,61

Polygon: $174,22

En otro orden, este viernes 28 de agosto, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.604,70

DAI: $1.604,06

USDC: $1.604,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina requiere abrir una cuenta en una exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras plataformas registradas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que facilita la recepción de transferencias en pesos para fondear la cuenta y realizar compras de criptomonedas.

Luego, solo es necesario seleccionar la criptomoneda deseada e invertir. También se pueden usar tarjetas de crédito como método de pago, gracias a servicios como Mercado Pago.

Además, las exchanges permiten intercambiar activos digitales y enviarlos mediante QR o claves públicas a otras billeteras.

Otra alternativa para adquirir criptomonedas es el sistema persona a persona (P2P), donde compradores y vendedores se conectan directamente.

En este método, se pueden usar diversos medios de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es clave analizar la reputación del vendedor y su historial.

Por último, se recomienda evitar plataformas con problemas de seguridad, como Paxful, que ha recibido numerosas denuncias de los usuarios.

Esto se debe a que suelen carecer de sistemas de detección para proteger a los usuarios de estafas y fraudes.