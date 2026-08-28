Dmitri Zaroubine, Sales Engineering Director para Latinoamérica en Veeam, analiza el desafío de mejorar el uso de los datos vía IA en las organizaciones

Sectores financiero, servicios y salud son los más atacados; Veeam ofrece una plataforma unificada para el control seguro de datos e IA.

Hoy existe mucha más conciencia sobre lo que está pasando en materia de seguridad, sobre todo, en relación con la inteligencia artificial (IA) y el tratamiento de los datos. El dato crece de forma exponencial y está distribuido por todos lados, y los agentes de IA lo consumen constantemente. Esto amplía la superficie de ataque como nunca antes.

Los números lo confirman. Hace dos años, un atacante tardaba en promedio tres semanas en vulnerar una brecha de seguridad. El año pasado, ese plazo bajó a 24 horas. Hoy, hablamos de segundos.

Los clientes empiezan a notarlo, pero todavía no cuentan con soluciones integradas: siguen trabajando en silos. Por un lado está el equipo de backup, por otro el de ciberseguridad, por otro el de inteligencia artificial. Cada área analiza sus propios datos sin una visión conjunta, lo que debilita la capacidad de respuesta.

Ahora en Veeam tenemos la única plataforma que va unificar todos esos mundos juntos, en una única plataforma donde se van a poder todos los datos, analizarlos para tomar las mejores decisiones.

Chile, actualmente, es un buen ejemplo de este desafío regional. El 1° de diciembre entrará en vigencia una nueva ley de ciberseguridad, con un fuerte componente de responsabilidad civil y multas muy elevadas. El mercado chileno ya se está reacomodando para adaptarse. En términos generales, Argentina, Chile, Brasil y México lideran en la región los avances en protección de datos y ciberseguridad.

El mayor riesgo que enfrentaron las empresas este año fue, sin dudas, el control de la inteligencia artificial. Según distintos estudios, más del 70% de los proyectos de IA fracasan o no llegan a buen puerto. Y esto es crítico porque más del 40% de las decisiones ejecutivas ya se apoyan en sistemas de inteligencia artificial.

El problema de fondo es simple: si los datos que entrenan una IA son de mala calidad, el resultado también lo será. Eso es lo que se conoce como alucinaciones. Cuando un líder toma decisiones basado en información alucinada, el error puede derivar en pérdidas millonarias, filtraciones de datos o, en casos extremos, en la quiebra de una compañía.

Lo que viene en los próximos meses —ya no hablamos de años— es entender cómo controlar la implementación segura de la inteligencia artificial, especialmente a nivel del dato. Las estadísticas muestran que el sistema financiero, las empresas de servicios y el sector salud son los más atacados, dejando afuera al Gobierno, que siempre está bajo fuego.

¿Por qué estos tres sectores? Atacar una empresa de servicios, como un data center, permite acceder a múltiples clientes al mismo tiempo. En el sistema financiero, el atractivo son los datos personales, tarjetas de crédito y documentos de identidad. Y en salud, el riesgo es aún mayor: a nivel mundial, ya se registraron casos donde un ciberataque a un hospital retrasó una operación o un análisis clínico al punto de poner en riesgo la vida de un paciente.

En Argentina, el sistema financiero es robusto y sigue invirtiendo en seguridad, al igual que el ecosistema fintech. De cara al futuro, la computación cuántica cambiará por completo las reglas del juego. El próximo año, el uso de inteligencia artificial y el consumo de datos serán aún más intensos, y con ellos crecerá también la conciencia sobre cómo cuidamos nuestra información.

Porque esto no es solo un problema corporativo. A nivel personal, muchos de nosotros ya no somos del todo conscientes de cuánta información le entregamos a la inteligencia artificial todos los días. En una charla reciente hice una pregunta que sigue resonándome: ¿cuántos de nosotros usamos hoy a la IA como psicólogo? Las manos que se levantaron fueron muchas más de las que imaginaba.

*Por Dmitri Zoroubine, Sales Engineering Director para Latinoamérica en Veeam