Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina, analiza cómo la demanda institucional sostiene a la criptodivisa y qué señal aguarda el mercado

Inversores esperan un catalizador para Bitcoin; el discurso de Kevin Warsh en Jackson Hole definirá la política monetaria.

ETF spot de Bitcoin registraron u$s1.920 millones en flujos la semana pasada, el mayor volumen desde octubre. Sentimiento es "codicia" (71).

Bitcoin se estabiliza cerca de u$s79,3 mil impulsado por la demanda institucional y flujos de ETF spot que sostienen su precio.

Bitcoin (BTC) continúa cotizando cerca de la estabilidad, con una subida de 0,3%, en la zona de los u$s79,3 mil, mientras el mercado espera nuevos catalizadores que puedan definir el próximo movimiento del activo.

Uno de los principales focos de atención está puesto en el discurso de Kevin Warsh, mañana, en el simposio de Jackson Hole, Wyoming, que podría ofrecer señales importantes sobre los próximos pasos de la política monetaria estadounidense.

Mientras tanto, los flujos hacia los ETF spot de Bitcoin y el interés institucional ayudaron a sostener los niveles actuales de precios.

Los ETF registraron entradas promedio de u$s232 millones, mientras que los flujos de la semana pasada alcanzaron los u$s1.920 millones, el mayor volumen desde octubre.

En lo que va de la semana, las entradas ya suman u$s884 millones.

El sentimiento del mercado también se mantiene en territorio de codicia, en 71 puntos, algo que refuerza el apetito por el riesgo.

En este escenario, la demanda institucional aparece como un factor importante de soporte para Bitcoin cerca de los u$s80 mil, mientras los inversores esperan un catalizador que pueda definir una dirección más clara para el mercado.

*Por Carolina Gama, country manager de Bitget en la Argentina