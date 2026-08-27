La segunda moneda digital más relevante creció 6,70% en las últimas 24 horas. El rendimiento de otras criptos y los dólares digitales

XRP cotiza a u$s1,46 este jueves tras un aumento de 6,70% en los últimas 24 horas, con una capitalización de u$s91.438,62 millones, según datos extraídos de Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, jueves 27 de agosto, una capitalización de u$s2,70 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 39.336 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 3,42% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,82%, mientras Ethereum capturó un 11,27%. Las demás criptomonedas concentraron el 28,91% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

A nivel global, el promedio de precios en dólares de las criptomonedas más relevantes el jueves 27 de agosto es:

Bitcoin: u$s80.736,27 (3,72%)

Ethereum: u$s2.524,28 (3,44%)

BNB: u$s711,01 (2,40%)

Ripple: u$s1,46 (6,70%)

XRP: u$s107,39 (12,32%)

Cardano: u$s0,22 (5,54%)

Polkadot: u$s0,88 (5,71%)

Dogecoin: u$s0,09 (5,88%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Según los datos de las exchanges argentinas más importantes, estas son las cotizaciones en pesos de las principales criptomonedas al jueves 27 de agosto:

Bitcoin: $130,30 millones

Ethereum: $4,06 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.350,53

XRP: $172.047,50

Cardano: $346,04

Polkadot: $1.417,56

Dogecoin: $143,58

Polygon: $173,40

Además, el mercado argentino de dólares cripto o stablecoins muestra al jueves 27 de agosto los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.603

DAI: $1.604

USDC: $1.603,50

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda destacada, lanzada en 2012 por Chris Larsen y Jed McCaleb, respaldada por la empresa Ripple. Fue diseñada para mejorar la eficiencia de los pagos internacionales, reduciendo significativamente los costos y tiempos de las transferencias tradicionales.

A diferencia de otras criptomonedas, XRP no depende de la minería basada en Proof of Work o Proof of Stake. En su lugar, utiliza un algoritmo de consenso llamado "RippleNet", que permite procesar hasta 1.500 transacciones por segundo.

Con el apoyo de Ripple, XRP ha sido adoptada por instituciones financieras globales, permitiendo pagos transfronterizos rápidos y accesibles. Este enfoque ha posicionado a XRP como una opción viable para transacciones internacionales.

Aunque algunas voces critican la centralización de XRP, su solidez como una herramienta eficiente para pagos no se puede negar. Ripple sigue trabajando en mejorar la seguridad e infraestructura de su red.

Pese a los retos legales planteados por la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas clave en el sector de pagos globales.