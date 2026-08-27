La sexta criptomoneda por capitalización tuvo un alza del 12,37% en un día. Cuál fue el comportamiento de otras monedas digitales y dólares cripto

Este jueves, Solana experimentó un aumento de 12,37%, ubicando su precio en u$s107,29 y llevando su capitalización de mercado a u$s62.665,86 millones, según el panel de Binance.

El mercado cripto mundial reporta este jueves 27 de agosto una capitalización de u$s2,70 billones, monitoreada por CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado de criptomonedas evidenció un alza del 3,09% en las últimas 24 horas. Bitcoin domina la participación en el mercado cripto con un 59,71%, Ethereum ocupa un 11,27%, y el resto de las criptomonedas abarcan el 29,02%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Al jueves 27 de agosto, los precios promedio en dólares de las principales criptomonedas a nivel mundial son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.297,52 (3,05%)

Ethereum: u$s2.520,10 (3,28%)

BNB: u$s710,77 (2,32%)

Ripple: u$s1,46 (6,79%)

Solana: u$s107,29 (12,37%)

Cardano: u$s0,21 (5,27%)

Polkadot: u$s0,88 (5,43%)

Dogecoin: u$s0,09 (5,87%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las exchanges más destacadas de Argentina informan los precios en pesos de las principales criptomonedas este jueves 27 de agosto:

Bitcoin: $130,08 millones

Ethereum: $4,05 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.350,53

Solana: $172.047,50

Cardano: $346,04

Polkadot: $1.417,56

Dogecoin: $143,58

Polygon: $173,40

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este jueves 27 de agosto a estos valores en pesos:

USDT: $1.603

DAI: $1.600,27

USDC: $1.603,80

Solana: qué es y cómo se fundó

La historia de Solana es un testimonio de innovación dentro del universo blockchain. Creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, exingeniero de Qualcomm con vasta experiencia en sistemas distribuidos, Solana se diseñó para superar los problemas de escalabilidad que afectan a redes como Bitcoin y Ethereum.

El corazón del éxito de Solana radica en su algoritmo "Proof of History" (Prueba de Historia), que permite ordenar las transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, reduciendo costos y aumentando la velocidad. En comparación con Ethereum, que en su versión original procesaba apenas 15 transacciones por segundo, Solana se destaca por manejar miles, ofreciendo una alternativa más escalable.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana se posicionó como una de las blockchain más rápidas y económicas. Esto atrajo a desarrolladores interesados en aplicaciones descentralizadas, particularmente en áreas como finanzas descentralizadas (DeFi) y NTF, donde Ethereum era criticado por sus elevados costos de gas.

El ecosistema de Solana creció rápidamente debido a su capacidad para ofrecer rendimiento técnico y bajos costos. Aunque Ethereum conserva su posición dominante gracias a su amplia base de usuarios, Solana se ha consolidado como una opción más adecuada para proyectos que requieren rapidez y escalabilidad.

Sin embargo, Solana ha enfrentado desafíos como interrupciones en su red y cuestionamientos sobre su descentralización. El equipo detrás del proyecto ha trabajado arduamente para abordar estos problemas y mejorar su infraestructura, fortaleciendo su propuesta frente a Ethereum.

En la actualidad, Solana es reconocida como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, posicionándose como un serio competidor en el espacio cripto.