En un día, la criptomoneda número uno subió 3,29%. Cómo evolucionaron las otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Con un valor circulante de u$s1,61 billones, Bitcoin subió un 3,29% en las últimas 24 horas, alcanzando los u$s80.354,07 este jueves, de acuerdo con los registros de Binance.

Con un total de 39.336 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,70 billones de capitalización este jueves 27 de agosto, según CoinMarketCap.

De esta forma, el mercado total de monedas digitales creció un 3,26% en el último día. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 59,73%, Ethereum lo sigue con un 11,27%, y el resto suma un 29%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Según datos globales al jueves 27 de agosto, estos son los precios promedio en dólares de las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: u$s80.354,07 (3,29%)

Ethereum: u$s2.517,97 (3,50%)

BNB: u$s710,15 (2,43%)

Ripple: u$s1,46 (7,02%)

Solana: u$s107 (12,34%)

Cardano: u$s0,22 (5,76%)

Polkadot: u$s0,88 (5,55%)

Dogecoin: u$s0,09 (5,93%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al jueves 27 de agosto:

Bitcoin: $130,01 millones

Ethereum: $4,05 millones

BNB: $1,14 millones

Ripple: $2.350,53

Solana: $172.047,50

Cardano: $346,04

Polkadot: $1.417,56

Dogecoin: $143,58

Polygon: $173,40

En cuanto a los dólares cripto o stablecoins más usados en Argentina, sus precios en pesos al jueves 27 de agosto son los siguientes:

USDT: $1.603

DAI: $1.602,40

USDC: $1.603,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Para comprar criptomonedas en Argentina, primero hay que tener una cuenta en alguna exchange reconocida, como Binance, Bitget y otras compañías que están inscriptas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Las plataformas mencionadas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite enviar y recibir transferencias en pesos, facilitando el fondeo para adquirir criptomonedas.

Luego, será necesario elegir la criptomoneda deseada y comprarla con pesos. Algunas exchanges permiten además adquirir activos digitales con tarjeta de crédito, mediante proveedores internacionales o Mercado Pago.

Estas plataformas también permiten intercambiar activos digitales y transferir criptomonedas a través de QR o claves públicas hacia otras billeteras.

Otra alternativa es el sistema persona a persona (P2P), que conecta directamente a compradores y vendedores.

En este modelo, pueden usarse diversos métodos de pago, como cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es crucial verificar la reputación del vendedor, su historial de operaciones y tiempos de liberación.

Finalmente, los expertos recomiendan evitar plataformas sin requisitos de seguridad, como Paxful, que cuenta con denuncias de varios usuarios.

Esto se debe a que carecen de herramientas para detectar enlaces maliciosos utilizados por estafadores para robar información.