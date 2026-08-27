Los usos ilícitos de la criptomoneda conviven con una blockchain pública y trazable que permite seguir el movimiento de los fondos

* La trazabilidad de BTC lo diferencia de dinero físico, siendo una herramienta potencial para investigar movimientos financieros.

* Empresas analizan blockchain para detectar patrones sospechosos, dificultando el anonimato total de las transacciones.

* Bitcoin (BTC) enfrenta debate sobre su uso ilícito, pero su blockchain pública permite auditoría y rastreo de fondos.

Los riesgos asociados al uso de la criptomoneda y, particularmente, sobre su utilización en actividades ilícitas, reavivó el debate en torno a Bitcoin (BTC), a raíz de un análisis publicado por Financial Times.

La discusión no es nueva: BTC fue cuestionado durante años por su volatilidad, su utilización en mercados ilegales y las dificultades que enfrentan los organismos de control para identificar a los verdaderos propietarios de determinados fondos.

Sin embargo, el argumento que mantiene el ecosistema cripto es que reducir el análisis de BTC a estos riesgos deja fuera una característica fundamental de su infraestructura, según la cual la información de la red es pública y puede ser auditada.

Uno de los principales puntos de discusión está en la diferencia entre anonimato e identificación, ya que las transacciones de BTC no están asociadas directamente con el nombre de una persona en la cadena de bloques.

En su lugar, quedan registradas mediante direcciones digitales, por lo que esto puede dificultar conocer inmediatamente quién está detrás de una operación, pero no significa que el movimiento de los fondos desaparezca.

Cada transacción queda incorporada a un registro público y permanente y a partir de una dirección determinada es posible seguir el recorrido de los bitcoins transferidos y reconstruir movimientos financieros, especialmente cuando los fondos interactúan con una exchanges u otros servicios que aplican procedimientos de identificación de clientes.

Por qué el anonimato de BTC no significa invisibilidad

Distintas empresas especializadas desarrollaron herramientas de análisis de blockchain capaces de rastrear fondos y detectar patrones asociados con actividades sospechosas.

Sin embargo, no se puede negar que BTC puede ser utilizado para cometer delitos, ya que como cualquier infraestructura financiera, puede ser usada con fines legítimos o ilegítimos.

El propio Financial Times publicó recientemente un análisis basado en una investigación académica que estudió el presunto uso de Bitcoin para lavar dinero desviado de programas de ayuda internacional y aseguró que parte de esos fondos habría sido canalizada mediante criptomonedas.

Pero la existencia de casos de uso ilícito no determina por sí sola que la tecnología sea dudosa, sino que la transparencia de la blockchain constituye uno de los elementos que permiten investigar determinados movimientos después de que ocurren.

La comparación con el dinero físico resulta particularmente relevante, porque mientras un billete puede cambiar de manos sin dejar necesariamente un registro público de cada operación, una transferencia de Bitcoin queda registrada en la blockchain.

Incluso dentro del artículo se destacó anteriormente la trazabilidad de determinados activos digitales, y en una nota sobre stablecoins, el medio señaló que las operaciones realizadas sobre blockchain pueden ser transparentes y rastreables.

Cuál es el debate más amplio que enfrenta Bitcoin

La discusión se produjo además en un momento en el que BTC ocupa un lugar central en los mercados financieros por sus distintos altibajos.

En agosto, la criptomoneda registró fuertes movimientos de precio y volvió a ser utilizada por inversores como parte de estrategias vinculadas a la protección frente al deterioro del valor de las monedas fiduciarias.

Al mismo tiempo, las empresas vinculadas al sector atraviesan un proceso de reevaluación de sus estrategias, donde compañías que adoptaron BTC como activo de tesorería registraron pérdidas de valor de mercado.

Esto demostró que la discusión sobre Bitcoin ya no se limita al ámbito tecnológico, sino que también involucra a los bancos, reguladores, fondos de inversión y grandes compañías.

En ese sentido, el debate debería centrarse en qué tipo de transparencia ofrece una blockchain pública, más que determinar si Bitcoin es "anónimo" o "transparente".

BTC permite observar las transacciones y seguir el movimiento de los fondos, pero no necesariamente conocer de manera inmediata la identidad real de cada participante.

Cuáles siguen siendo los grandes diferenciales de Bitcoin

Esa combinación de pseudoanonimato y trazabilidad constituyó una de las características más particulares del sistema que propone el activo digital.

Por eso, una mirada completa sobre Bitcoin debería contemplar simultáneamente sus riesgos, sus limitaciones y las propiedades tecnológicas que lo diferencian del sistema financiero tradicional.

El cuestionamiento del Financial Times abrió una discusión válida sobre los usos ilícitos de las criptomonedas.

Sin embargo, para comprender realmente el fenómeno, también resulta necesario incorporar al análisis la transparencia inherente al registro distribuido sobre el que funciona BTC.

En definitiva, la blockchain no elimina el delito, pero tampoco es un sistema diseñado para ocultar indefinidamente las operaciones, ya que deja una huella digital permanente que puede convertirse, precisamente, en una herramienta para rastrear el dinero.