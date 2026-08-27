Expertos del mundo fintech analizaron los desafíos a corto plazo de la región durante el Fintech Summit Americas 2026 y Token Americas 2026

* La IA y activos digitales convergen para redefinir servicios financieros, impulsando la inclusión sostenible.

* Expertos de FinTech México, IFC, Grupo Salinas y Banamex debaten IA, datos y acceso financiero.

El sistema financiero de América Latina reporta un ROE, rentabilidad sobre capital, de entre 12% y 14%, el doble del promedio de los mercados desarrollados, según datos divulgados en el Fintech Summit Americas 2026 y Token Americas 2026.

El evento regional contó con la participación de Claudia Núñez Sañudo (FinTech México), José Etchegoyen (IFC), Carlos Díaz Alonso (Grupo Salinas) y Alberto Amezquita (Banamex).

Durante el encuentro, los expertos resaltaron que el reto es convertir la infraestructura, los datos y la inteligencia artificial (IA) en mayor acceso y decisiones más ágiles sin perder de vista rentabilidad y confianza.

Uno de los principales desafíos para la industria es ampliar la inclusión financiera y, al mismo tiempo, construir modelos capaces de atender a nuevos segmentos de manera sostenible.

No solo incorporar más usuarios sino encontrar modelos de riesgo, infraestructura y personalización que permitan atenderlos de forma rentable.

"La inclusión financiera implica atender a segmentos con perfiles de riesgo distintos. El reto es que muchas veces no existe suficiente información para evaluarlos adecuadamente y definir condiciones acordes con ese riesgo", explicó Díaz Alonso.

Cómo la integración tecnológica redefine las finanzas

Alberto Amezquita puso como ejemplo a Nubank en Colombia, donde una negativa inicial no necesariamente cierra la puerta al crédito.

Los usuarios rechazados pueden ser evaluados nuevamente meses después con información adicional, algo que permite enriquecer el perfil de riesgo y ampliar gradualmente el acceso al financiamiento.

Durante el evento también se abordaron tendencias que están redefiniendo a la industria, como el papel de la tecnología en la competencia, la operación y el desarrollo de nuevos servicios.

"La inteligencia artificial, los pagos y los activos digitales ya no pueden entenderse como conversaciones separadas; están convergiendo en un mismo sistema financiero. Su impacto dejó de ser una discusión de futuro para convertirse en una realidad del presente", subrayó Ana María Yumiseva, directora de Fintech Summit Americas 2026 y Token Americas 2026.

David Ruiz (Google), Diego Romero (Coinscrap Finance), Matías Núñez (Scotiabank) y Guillermo García (Actinver) hablaron sobre el impacto de la AI y los datos en la personalización de los servicios financieros.

En tanto, Angélica Arana (Open Finance Tribe MX), Santiago Espinoza (Fiserv) y Yolanda Pérez Maciel (FinTech México), junto con Yalo Saravia (Syncfy), analizaron el avance de las finanzas abiertas.

Mientras que Ricardo Rebolledo (Ácido Labs), Carlos Bravo (Spin) y Alejandro Sánchez (Conekta) profundizaron sobre fraude, identidad y cumplimiento y Romy Klenquen, Catherina Kaupert (OpenFX), Mario Medina (Swift México) y Gerardo Vargas (Santander México) analizaron la evolución de los pagos en tiempo real y transfronterizos.

Las stablecoins también ocuparon un espacio, con la participación de Carlos Jiménez (Rain), Teresa Grandia (Tempo), Eloisa Cadenas (Arkangeles) y Ami Spiwak (Qash). La jornada cerró con Alexander Guerra Perales (Banco Azteca), Jorge Alfonso Pérez Cuervo (Banorte), Gastón Urbaitel (Acquia México y el Caribe) y Edgar Torres (Google), quienes abordaron el avance de los agentes de IA en los servicios financieros.